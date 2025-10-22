AFAD 1250 sözleşmeli personel başvurusu nasıl yapılır? Branş dağılımı ve şartları belli oldu

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 1250 sözleşmeli personel alacak. Başvuru tarihleri belli olurken branş dağılımı ve sınav detayları merak ediliyor.

AFAD 1250 SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 5 Kasım 2025 saat 10.00 ile 11 Kasım 2025 saat 17.00 arasında yalnızca e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı - Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek. Başvuru süresi dolduktan sonra sisteme ek başvuru veya belge yüklenmeyecek.

Kariyer Kapısı dışında yapılan başvurular geçerli sayılmayacak. Adayların başvuru ekranındaki bilgileri dikkatle kontrol etmesi gerekiyor. Başvurunun tamamlanması için sisteme yüklenen belgelerin eksiksiz olması şart. Eksik veya yanlış bilgi beyan eden adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

AFAD 1250 SÖZLEŞMELİ PERSONEL BRANŞ DAĞILIMI

AFAD taşra teşkilatında istihdam edilecek toplam 1250 sözleşmeli personelin 77’si arama kurtarma teknikeri, 1173’ü arama kurtarma teknisyeni olarak görev yapacak. Tekniker alımlarında ilgili alanlardan mezun olma şartı aranırken, teknisyen pozisyonları için daha geniş başvuru imkanı sunuluyor.

Alım yapılacak kadrolar, AFAD’ın arama kurtarma ekiplerini güçlendirmek ve afet anlarında müdahale kapasitesini artırmak amacıyla oluşturuldu. Adaylar görev yerlerini tercih ettikleri illere göre belirleyecek. Sınav merkezleri ise Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun olarak açıklandı.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, 30 yaşını doldurmamış olması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. Ayrıca erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli ya da muaf olmaları şart.

Boy-kilo kriterleri erkeklerde 1.65-1.90 metre, kadınlarda 1.60-1.85 metre arasında belirlenmiş durumda. Fiziksel uygunluk kriterlerini karşılamayan adaylar sınava alınmayacak. Adayların sağlık durumlarının görev yapmaya engel teşkil etmemesi, coğrafi ve iklim koşullarında çalışabilecek durumda olmaları gerekiyor.

UYGULAMA SINAVI NE ZAMAN?

AFAD 1250 personel alımı uygulama sınavı 26 Ocak - 13 Şubat 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacak. İstanbul’dan başvuran adaylar Bursa sınav merkezine yönlendirilecek. Her aday, başvurduğu ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava girecek.

Sınav öncesinde adayların boy ve kilo ölçümleri yapılacak. Fiziksel şartları taşımayan adaylar sınava alınmayacak. Uygulama sınavı, adayların fiziksel dayanıklılıklarını ve göreve uygunluklarını ölçmeyi amaçlıyor. Sınavı geçen adaylar, sözlü mülakat aşamasına davet edilecek.