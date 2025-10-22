Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi Zirvesi'ne videolu mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi Zirvesi'ne gönderdiği videolu mesajda, zirvenin herkes için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Karadeniz'in parlayan yıldızı Rize'de uluslararası niteliğe sahip böyle bir programın düzenlenmesini anlamlı bulduğunu belirten Erdoğan, ilk kez tertip edilen bu organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden iştirak eden tüm katılımcılara, kongre ve zirveye yapacakları katkılar için şükranlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: