Bahçeli'nin "82 KKTC olmalıdır" çıkışına cevap geldi: Kabul edilemez

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) seçimlere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Bahçeli konuşmasında KKTC'nin Türkiye'ye katılması gerektiği çağrısını yineleyerek "Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği Türkiye'nin geleceğiyle birdir. KKTC parlamentosu acil olarak toplanmalıdır. 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalıdır. 82'nin KKTC olması artık hayat memat meselesidir." diye konuşmuştu.

Devlet Bahçeli'nin bu çıkışına, KKTC'de yapılan seçimlerde yüzde 62,76 oyla cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ın partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden cevap geldi.

CTP'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kıbrıs Türk halkı, 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir defa daha kendi geleceğini belirleme hakkını güçlü bir biçimde kullanmış ve demokratik iradesini sandığa yansıtmıştır. Resmî seçim sonuçlarına göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların %62,76'sını alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu sonuç, halkımızın değişim, öngörülebilir bir gelecek ihtiyacı, kardeşlik ruhu, çözüm ve ortak akıl yönündeki talebinin açık ifadesidir.

"HALKIN İRADESİNE SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, bu sürece katkıda bulunan, sandığa giderek demokratik iradesini ortaya koyan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Halkın iradesine saygı göstermek ve sandıktan çıkan mesajı kabullenmek tüm kesimlerin önemsemesi gereken ilkelerdir. Demokratik olgunluğumuzu korumak ve halkımızın güvenini ve ilişkilerini zedeleyecek açıklamalara izin vermemek hepimizin ortak sorumluluğudur.

"DEVLET BAHÇELİ'NİN İFADELERİ KABUL EDİLEMEZ"

Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti siyasi partilerinden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin '82. ili' olması yönündeki ifadeleri, Kıbrıs Türk halkının iradesine, siyasi eşitliğine ve uluslararası hukuk gerçeklerine tamamen aykırıdır. Kabul edilemezdir.

"TÜM KESİMLERİ BİLİNÇLE HAREKET ETMEYE DAVET EDERİZ"

Bu tür açıklamalar, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin hakkına, yıllardır süregelen kendi kendini yönetme mücadelesine ve uluslararası alanda saygı gören eşit siyasi özne olma talebine açık bir saldırı ve saygısızlıktır. Kıbrıs Türk halkının iradesini değersizleştiren herhangi bir siyasi söylem bizim için kabul edilebilir değildir. CTP olarak hem toplumsal kardeşlik ruhunun pekişmesine hem de Türkiye Cumhuriyeti ile saygın kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine katkı koymaya ve tüm kesimleri bu bilinçle hareket etmeye davet ederiz."