KKTC’de sandıktan Tufan Erhürman çıktı, Bahçeli'den dikkat çeken çıkış geldi! "KKTC, Türkiye'ye katılmalıdır"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan cumhurbaşkanı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre ,Tufan Erhürman ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. MHP lideri Bahçeli, yapılan seçimin az katılımlı olduğuna işaret edip "KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır" dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sayımı tamamlandı. Resmî olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman, KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı oldu.
Seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düşük katılım oranına vurgu yaparak dikkat çeken ifadeler kullandı.
Bahçeli, “KKTC’de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır.” dedi.
"PARLAMENTO ACİLEN TOPLANSIN"
Bahçeli, seçim sonuçlarının ardından KKTC Parlamentosu’na çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
“Seçim sonucu seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi, KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır.”