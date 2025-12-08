Piyasalarda dikkatler bu hafta Merkez Bankasının faiz kararına çevrildi. “TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta?”, “TCMB faizi indirecek mi?” soruları artarken; 11 Aralık Perşembe günü saat 14:00’te belli olacak karar için beklentiler de belli oldu. TCMB son olarak ekim ayındaki toplantıda politika faiz oranını 100 baz puan indirerek %39,50 seviyesine çekmişti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda yeni hafta başlarken, 11 Aralık 2025’te gerçekleşecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı içeride en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Dikkatler, perşembe günü saat 14:00’da açıklanacak faiz kararına çevrildi.

TCMB son olarak ekim ayındaki toplantıda politika faiz oranını 100 baz puan indirerek %39,50 seviyesine çekmişti. Bu haftaki PPK’da da faiz indirimi beklentisi öne çıkarken, tahminler, 100-200 baz puan aralığında değişiyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Garanti BBVA Genel Müdürü Akten: Para politikası göründüğünden sıkı

TCMB NE YAPACAK?

TCMB’nin kasım ayında gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketinde, politika faizinin yıl sonunda ortalama %38,28 seviyesinde oluşabileceği tahmin edilmişti. Bu haftaki toplantı, aynı zamanda yılın son toplantısı olduğu için, söz konusu anket 100-150 puanlık bir indirim beklentisine işaret etti.

Bu arada geçen hafta açıklanan kasım enflasyonun ardından da yeni tahminler geldi. Kasımda TÜFE aylık bazda %0,87 ile beklentilerin altında kalmış ve yıllık enflasyon %31,07 seviyesine gerilemişti.

İNDİRİM BEKLENTİLERİ

Alnus Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; kasım enflasyonu sonrasında TCMB’nin elinin güçlendiği belirtilerek, 150 baz puanlık faiz indirimi beklentisi dile getirildi.

Gedik Yatırım ise Merkez Bankasının yeni asgari ücret artış oranını ve ocak enflasyonunu görmeden karar alacağını, bu sebeple temkinli duruşunu koruyarak, 100-150 puanlık adımla indirimlere devam edebileceğini öngördü.

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Kutay Gözgör ise 200 baz puanlık indirim gelebileceğini, böyle bir adımın da pozitif reel faiz görünümünün korunacağını belirtti.

Matriks Haber tarafından 27 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen ankette ise 150 baz puanlık indirim gelebileceği tahmin edildi.

8,50 PUANLIK MAKAS

TCMB’nin mevcut politika faizi ile yıllık enflasyon arasında yaklaşık 8,50 puanlık fark buluyor. Ekonomistler, gerçekleşen ve beklenen enflasyon dikkate alındığında yüksek bir reel getiriye de işaret eden bu farkın, faiz indirimi için gerekli alanı sağladığını ifade ediyor.

TCMB BAŞKANINDAN MESAJLAR

Geçen hafta katıldığı MÜSİAD toplantısında açıklamalarda bulunan TCMB Başkanı Fatih Karahan; faiz indirimlerinin ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabileceğini ifade ederek, adımların büyüklüğünün de enflasyon odaklı ve toplantı bazlı gözden geçirildiğini vurguladı. Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin ayrışması durumunda, para politikasının sıkılaştırılacağını da aktardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası