KKTC'nin kader gününde sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı seçimi oy sayımından ilk sonuçlar geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

Seçim merkezlerinde başlayan sayım işlemleri, KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gözetiminde ve sandık kurulu eşliğinde yürütülüyor.

KKTC genelinde cumhurbaşkanı seçimi kapsamında vatandaşlar, 08.00-18.00 saatleri arasında oy kullandı.

KKTC'DEKİ SEÇİMDE İLK SONUÇLAR NASIL?

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ'ın yaptığı açıklamaya göre; sandıkların yüzde 70'i açılırken, Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Tufan Erhürman yarışı yüzde 63.3 ile önde götürüyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yüzde 35.2 ile seçim yarışında ikinci sırada yer alıyor.

YÜZDE 50+1'İ ALAN ADAY İLK TURDA KAZANACAK

Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oy aldığı (salt çoğunluk) takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.

İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı seçilecek.

PUSULADA 7 İSİM VAR, 1'İ YARIŞTAN ÇEKİLMİŞTİ

Oy pusulasındaki adayların isimleri şu şekilde sıralandı:

"Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."

Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, dün akşam Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.