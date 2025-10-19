Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > KKTC'nin kader gününde sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı seçimi oy sayımından ilk sonuçlar geldi

KKTC'nin kader gününde sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı seçimi oy sayımından ilk sonuçlar geldi

Kaynak: Haber Merkezi
- Güncelleme:
KKTC&#039;nin kader gününde sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı seçimi oy sayımından ilk sonuçlar geldi
Gündem Haberleri  / Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı seçiminde sandıklar kapandı. Yaklaşık 218 bin seçmenin sandık başına gittiği seçimde oy sayma işlemleri başladı. KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ'ın yaptığı açıklamaya göre; sandıkların yüzde 70'i açılırken, Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Tufan Erhürman yarışı yüzde 63.3 ile önde götürüyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yüzde 35.2 ile seçim yarışında ikinci sırada yer alıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

Seçim merkezlerinde başlayan sayım işlemleri, KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gözetiminde ve sandık kurulu eşliğinde yürütülüyor.

KKTC genelinde cumhurbaşkanı seçimi kapsamında vatandaşlar, 08.00-18.00 saatleri arasında oy kullandı.

KKTC'nin kader gününde sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı seçiminde oy sayımına başlandı - 1. Resim

KKTC'DEKİ SEÇİMDE İLK SONUÇLAR NASIL?

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ'ın yaptığı açıklamaya göre; sandıkların yüzde 70'i açılırken, Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Tufan Erhürman yarışı yüzde 63.3 ile önde götürüyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  yüzde 35.2 ile seçim yarışında ikinci sırada yer alıyor.

YÜZDE 50+1'İ ALAN ADAY İLK TURDA KAZANACAK

Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oy aldığı (salt çoğunluk) takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

KKTC'nin kader gününde sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı seçiminde oy sayımına başlandı - 2. Resim

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.

İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı seçilecek.

KKTC'nin kader gününde sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı seçiminde oy sayımına başlandı - 1. Resim

PUSULADA 7 İSİM VAR, 1'İ YARIŞTAN ÇEKİLMİŞTİ

Oy pusulasındaki adayların isimleri şu şekilde sıralandı:

"Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."

KKTC'nin kader gününde sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı seçiminde oy sayımına başlandı - 2. Resim

Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, dün akşam Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Firari katil, uzman çavuşu öldürüp önüne gelene kurşun yağdırdı! Balıkesir'deki kabus gecesinin detayları ortaya çıktıBaraj kapakları açıldı, mahsur kalanlar var! Su seviyesi bir anda yükseldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP kongresinde 'şaibe' iddiası! Kars'ta ortalık karıştı  - GündemCHP kongresinde 'şaibe' iddiası! Ortalık karıştıÇanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı - GündemÇanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldıOsman Bektaş'tan 4,1'lik deprem sonrası kritik sözler: Tehlike sürüyor! - GündemOsman Bektaş'tan 4,1'lik deprem sonrası kritik sözlerSivas CHP İl Kongresi'nde etek krizi! Eski milletvekili adayı Baki Çoban esti köpürdü: Resimlerime etek giydirenler utansın - GündemSivas CHP İl Kongresi'nde "etek" krizi: UtanınYeni trafik kanununda caydırıcı adım! İhtara uymayana 200 bin lira ceza yolda - Gündemİhtara uymayana 200 bin lira ceza yolda!Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yoğun bakıma kaldırıldı - GündemCHP'li eski belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...