KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyunu kullandı! Cumburbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Dünyaya KKTC'yi duyurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) seçimin ilk turunda 7 aday yarışacak. KKTC’nin 9. Cumhurbaşkanı olmak için Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mehmet Hasgüler (Bağımsız), İbrahim Yazıcı (Bağımsız), ve mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (Bağımsız) yarışıyor. Seçime bağımsız aday olarak katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Tatar, "Türkiye'nin destekleriyle çok büyük yatırımlar yapıldı. Sayın Erdoğan tüm dünyaya KKTC'yi duyurdu" ifadelerini kullandı.

Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi, 18.00’e kadar sürecek. 218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı seçilecek.