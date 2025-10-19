KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi adaylar kim? Oy verme işlemi bugün başladı

KKTC'de 9. kez sandığa gidilen Cumhurbaşkanlığı seçimi, 19 Ekim 2025 Pazar günü ilk turuyla gerçekleşirken, adaylar arasında öne çıkan isimler merak edildi. Oy verme işlemi 08.00'de başladı.

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ADAYLAR KİM?

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar, oy pusulasında şu şekilde sıralanıyor:

1. Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi),

2. Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi),

3. Arif Salih Kırdağ (Bağımsız),

4. Ahmet Boran (Bağımsız),

5. Mehmet Hasgüler (Bağımsız),

6. İbrahim Yazıcı (Bağımsız),

7. Hüseyin Gürlek (Bağımsız, çekildi),

8. Ersin Tatar (Bağımsız, mevcut Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı).

Hüseyin Gürlek, 18 Ekim'de Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı ve pusulada kalmasına rağmen oy alamayacak.

Adaylar, KKTC’nin dış politikası, ekonomik sorunları ve Kıbrıs meselesine yaklaşımlarıyla farklı görüşler sunuyor.

KKTC OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 08.00’de başlayıp saat 18.00’de sona erecek. 218 bin 313 seçmen, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta oy kullanacak.

Eğer hiçbir aday ilk turda yüzde 50+1 oy alamazsa, en yüksek oy alan iki aday 26 Ekim 2025’te ikinci tura kalacak. İkinci turda en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.