Bugünkü maçlar listesi! 19 Ekim bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
Milli maç arasının ardından Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 19 Ekim Pazar günü hem Türkiye’de hem Avrupa’da birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Günün öne çıkan mücadelesinde Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Bunun dışında Basketbol ve Voleybol maçları da bugünkü maçlar listesinde yerini aldı.
Futbol tutkunları 19 Ekim Pazar günü oynanacak maçları merak ediyor. Trendyol Süper Lig’de 9. hafta mücadeleleri sürerken, Avrupa liglerinde de dev derbiler heyecanı artırıyor. Bunlar dışında 19 Ekim voleybol ve basketbol maçlarında da heyecan dorukta. Potada Galatasaray-Fenerabahçe derbisi yaşanırken Sultanlar Ligi'nde sıralama yarışı devam ediyor.
Süper Lig
14:30 | Zecorner Kayserispor-Samsunspor | beIN Sports 1
17.00 | Corendon Alanyaspor-Göztepe | beIN Sports 1
17.00 | Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor | beIN Sports 2
20.00 | Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | beIN Sports 1
1. Lig
13.30 | Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor | beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor
16.00 | Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor | beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6
19.00 | Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK | beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor
İngiltere - Premier Lig
16.00 Tottenham-Aston Villa
18.30 Liverpool-Manchester United
İspanya - LaLiga
15:00 Elche-Athletic Bilbao
17.15 Celta Vigo-Real Sociedad
19.30 Levante-Rayo Vallecano
22.00 Getafe-Real Madrid
İtalya - Serie A
13:30 Como-Juventus
16.00 Cagliari-Bologna
16.00 Genoa-Parma
19.00 Atalanta-Lazio
21.45 Milan-Fiorentina
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
13:00 | Fenerbahçe Medicana - THY | TRT Spor Yıldız
15:00 | Aydın BB - Göztepe | TVF Voleybol TV
16:00 | Bahçelievler Bld. - Zeren Spor | TVF Voleybol TV
18:00 | Nilüfer Bld. - Aras Kargo | TVF Voleybol TV
BUGÜN OYNANACAK BASKETBOL MAÇLARI
Basketbol Süper Ligi
13:00 | Merkezefendi Bld. - Trabzonspor | beIN Sports 5
15:30 | Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko | beIN Sports 5
18:00 | Mersin Spor - Tofaş | beIN Sports 5 / beIN Sports 3
Basketbol 1. Ligi
13:00 | iLab Basketbol - Harem Spor | TBF TV
14:45 | Darüşşafaka - Konya BB | TBF TV
16:30 | TED Kolejliler - Göztepe | TBF TV
18:15 | Kağıtspor - Final Spor | TBF TV
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14:00 | Botaş - ÇBK Mersin | TBF TV
15:00 | Çanakkale Bld. - Nesibe Aydın | HT Spor
17:00 | Beşiktaş - OGM Orman | HT Spor
İspanya Basketbol Ligi (Liga Endesa)
13:30 | Real Madrid - SP Burgos | Spor Smart
18:00 | Lleida - Valencia Basket | Spor Smart
20:00 | Unicaja Malaga - Barcelona | Spor Smart / Spor Smart 2