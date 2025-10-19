Bugünkü maçlar listesi! 19 Ekim bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Futbol tutkunları 19 Ekim Pazar günü oynanacak maçları merak ediyor. Trendyol Süper Lig’de 9. hafta mücadeleleri sürerken, Avrupa liglerinde de dev derbiler heyecanı artırıyor. Bunlar dışında 19 Ekim voleybol ve basketbol maçlarında da heyecan dorukta. Potada Galatasaray-Fenerabahçe derbisi yaşanırken Sultanlar Ligi'nde sıralama yarışı devam ediyor.

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ! 19 EKİM 2025 PAZAR

Süper Lig

14:30 | Zecorner Kayserispor-Samsunspor | beIN Sports 1

17.00 | Corendon Alanyaspor-Göztepe | beIN Sports 1

17.00 | Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor | beIN Sports 2

20.00 | Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | beIN Sports 1

1. Lig

13.30 | Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor | beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor

16.00 | Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor | beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6

19.00 | Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK | beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor

İngiltere - Premier Lig

16.00 Tottenham-Aston Villa

18.30 Liverpool-Manchester United

İspanya - LaLiga

15:00 Elche-Athletic Bilbao

17.15 Celta Vigo-Real Sociedad

19.30 Levante-Rayo Vallecano

22.00 Getafe-Real Madrid

İtalya - Serie A

13:30 Como-Juventus

16.00 Cagliari-Bologna

16.00 Genoa-Parma

19.00 Atalanta-Lazio

21.45 Milan-Fiorentina

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00 | Fenerbahçe Medicana - THY | TRT Spor Yıldız

15:00 | Aydın BB - Göztepe | TVF Voleybol TV

16:00 | Bahçelievler Bld. - Zeren Spor | TVF Voleybol TV

18:00 | Nilüfer Bld. - Aras Kargo | TVF Voleybol TV

BUGÜN OYNANACAK BASKETBOL MAÇLARI

Basketbol Süper Ligi

13:00 | Merkezefendi Bld. - Trabzonspor | beIN Sports 5

15:30 | Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko | beIN Sports 5

18:00 | Mersin Spor - Tofaş | beIN Sports 5 / beIN Sports 3

Basketbol 1. Ligi

13:00 | iLab Basketbol - Harem Spor | TBF TV

14:45 | Darüşşafaka - Konya BB | TBF TV

16:30 | TED Kolejliler - Göztepe | TBF TV

18:15 | Kağıtspor - Final Spor | TBF TV

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14:00 | Botaş - ÇBK Mersin | TBF TV

15:00 | Çanakkale Bld. - Nesibe Aydın | HT Spor

17:00 | Beşiktaş - OGM Orman | HT Spor

İspanya Basketbol Ligi (Liga Endesa)

13:30 | Real Madrid - SP Burgos | Spor Smart

18:00 | Lleida - Valencia Basket | Spor Smart

20:00 | Unicaja Malaga - Barcelona | Spor Smart / Spor Smart 2