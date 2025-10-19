Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Uyuşturucu kullanan ünlüleri neler bekliyor? 6 ayda bir test, 5 yıl sıkı denetim...

Uyuşturucu kullanan ünlüleri neler bekliyor? 6 ayda bir test, 5 yıl sıkı denetim...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uyuşturucu kullanan ünlüleri neler bekliyor? 6 ayda bir test, 5 yıl sıkı denetim...
Ünlü, Uyuşturucu, Denetim, Savcılık, Kamu Davası, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında birçok ismin test sonucu pozitif çıktı. Savcılığın 'kamu davasının açılmasının ertelenmesi' kararı vermesi beklenirken, şüpheliler 5 yıl denetim sürecine tabi tutulacak. Bu süre içinde yeniden uyuşturucu kullanmaları veya tedaviye katılmamaları halinde ise haklarında dava açılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde birçok ünlü ise yönelik uyuşturucu soruşturması başlattı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kan ve saç örneği alınan Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Abdülger ve Kaan Yıldırım'ıntest sonuçları 'pozitif' çıktı.

Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'de yeşil reçete ile satılan ilaçlar tespit edilirken, diğer ünlü isimler Demet Evgar, Meriç Aral, Ceren Monay, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci, Duygu Özaslan ve Mert Yazıcıoğlu'nun test sonuçlarında herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmedi.

SONUÇLARI İNKAR ETTİLER

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın 3 ay önce paylaştığı uyuşturucu testinin negatif, şimdiki testinin pozitif çıkması dikkat çeken sonuçlar arasında yerini aldı. Birce Akalay, Deren Talu ve Derin Talu ise pozitif çıkan test sonuçlarına inanmadıklarını öne sürerek kendilerinin yeniden test yaptıracaklarını duyurdu.

İHLAL OLURSA YARGILANACAKLAR

Birçok ünlü ismin testinin pozitif çıkması sonrası "şimdi ne olacak?" sorusu gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre; soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen kişiler hakkında savcılık 'kamu davasının açılmasının ertelenmesi' kararı verebilir. Bu durumda şüpheliler, 5 yıl boyunca denetim altında tutulabilir. Ancak 5 yıl içerisinde uyuşturucu kullandığı için denetim altında olan kişilerin ihlal etmesi halinde dava açılabilir.

Uyuşturucu kullanan ünlüleri neler bekliyor? 6 ayda bir test, 5 yıl sıkı denetim... - 1. Resim

6 AYDA BİR TEST OLACAKLAR

Bu denetim süresi içinde kişilere tedavi programı uygulanması bekleniyor. Bu programda 6 ayda bir test yaptırma zorunluluğu getiriliyor ve denetim serbestlik tedbirleri uygulanıyor. Ancak söz konusu 5 yıllık denetim süresi içinde kişi tekrar uyuşturucu kullanır veya tedaviye katılmazsa, bu kez kamu davası açılabilir.

Bu durumda savcılık, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenleyebilir ve söz konusu kişi hakkında yargılama başlayabilir.

Yargılama esnasında mahkemeler tekrar tedaviye yönlendirme yoluna gidebilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Como - Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı? Muhtemel ilk 11 belli oldu!32 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda tutuklama var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yabancı Damat’ın ‘Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’na veda… “Çok güzel günler geçirdik onunla” - MagazinYabancı Damat’ın ‘Memik Dede’sine veda...“Dilan Polat intihar etti” iddiası… Engin Polat eşinin emniyetteki ifadesini paylaştı - MagazinDilan Polat canına mı kıydı? Emniyette her şeyi anlattıBirce Akalay uyuşturucu testi sonucunu maçta öğrendi! Hemen kulise koştu - MagazinBirce Akalay uyuşturucu testi sonucunu maçta öğrendi! Hemen kulise koştuKalp krizi geçiren Fatih Ürek için zor süreç: Beyin sapında ciddi hasar iddiası - MagazinKalp krizi geçiren Fatih Ürek için zor süreç: Beyin sapında ciddi hasar iddiasıGüllü'nün kızı çirkin iddialara isyan etti! "Bakkala veresiye yazdıran insanlarız" - Magazin"Bakkala veresiye yazdıran insanlarız"Uyuşturucu testi "temiz" çıkan İrem Derici'den ilk açıklama: Beton Derici’ye güvenin! - Magazinİrem Derici'den "Temiz" raporu sonrası ilk açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...