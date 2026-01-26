Meteoroloji son raporunda kuvvetli fırtına konusunda uyarıda bulunmuştu. Hava şartları sebebi ile bir takım önlemler alındı, onlardan biri de feribot seferlerinin iptal edilmesi oldu.

Hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Çanakkale'de Geyikli-Bozcaada seferleri iptal edildi.

GESTAŞ'TAN AÇIKLAMA VAR

Çanakkale'de deniz ulaşımı zaman zaman aksıyor. GESTAŞ, hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferlere ilişkin duyuru yaptı.

Buna göre bugün, Geyikli-Bozcaada hattındaki planlı tüm seferler iptal edildi.

