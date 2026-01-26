Kütahya’nın Gediz ilçesinde kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Tuba Dinç’in cansız bedeni kayalık alanda bulundu. Genç kızın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Evden çıkan ve bir daha dönemeyen Tuba Dinç'in ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler kız çocuğunun görüldüğü bölgede arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

KAYALIKLARDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kayalık alanda sürdürülen çalışmalarda Tuba Dinç'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri incelemesinin ardından çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

