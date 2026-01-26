KPSS adaylarının merakla beklediği 2026 yılı merkezi atama takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan sınav ve tercih takvimine göre, 2026 yılında KPSS kapsamında iki ayrı merkezi yerleştirme yapılacak. Peki KPSS tercihleri ne zaman? İşte 2026 KPSS tercih tarihleri...

Bir önceki merkezi atama olan KPSS-2025/2 yerleştirme süreci 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan tercihlerle tamamlanmıştı. Atamanın yerleştirme sonuçları ise 7 Ocak 2026 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açıldı. Kamu kurumlarındma memur olma hayali kuran binlerce aday için ise 2026 KPSS tercih tarihleri netlik kazandı. ÖSYM tarafından duyurulan yerleştirme takviminde KPSS-2026/1 ve KPSS-2026/2 yerleştirme tercih tarihleri merakla araştırılıyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman? İşte tarihler...

2026 KPSS tercih (merkezi atama) takvimi belli oldu! KPSS tercihleri ne zaman?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2026 yılının ilk merkezi yerleştirmesi kapsamında yapılacak KPSS-2026/1 tercihleri için tarih belli oldu. Tercih başlangıç tarihi 9 Temmuz 2026 olarak duyurulurken 16 Temmuz 2026'da tercih süreci sona erecek. KPSS-2026/2 merkezi atama tercihleri için ise 17 Aralık 2026 ve 24 Aralık 2026 tarihleri adaylara açıklandı.

2026 KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür)

Sınav Tarihi:

06.09.2026

Başvuru Tarihleri:

01.07.2026

13.07.2026

Geç Başvuru Günü:

22.07.2026

23.07.2026 23:59

Sonuç Tarihi:

07.10.2026

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2026-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün

Sınav Tarihi:

12.09.2026

Başvuru Tarihleri:

01.07.2026

13.07.2026

Geç Başvuru Günü:

22.07.2026

23.07.2026 23:59

Sonuç Tarihi:

07.10.2026

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2026-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün

Sınav Tarihi:

13.09.2026

Başvuru Tarihleri:

01.07.2026

13.07.2026

Geç Başvuru Günü:

22.07.2026

23.07.2026 23:59

Sonuç Tarihi:

07.10.2026

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2026-KPSS Ön Lisans

Sınav Tarihi:

04.10.2026

Başvuru Tarihleri:

29.07.2026

10.08.2026

Geç Başvuru Günü:

19.08.2026

20.08.2026 23:59

Sonuç Tarihi:

30.10.2026

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2026-KPSS Ortaöğretim

Sınav Tarihi:

25.10.2026

Başvuru Tarihleri:

27.08.2026

08.09.2026

Geç Başvuru Günü:

15.09.2026

16.09.2026 23:59

Sonuç Tarihi:

19.11.2026

KPSS

Kamu Personel Seçme Sınavı

2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)

Sınav Tarihi:

01.11.2026

Başvuru Tarihleri:

22.09.2026

30.09.2026

Geç Başvuru Günü:

05.10.2026

05.10.2026 23:59

Sonuç Tarihi:

25.11.2026



