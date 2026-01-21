Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2026 takvimi, adaylar tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından açıklanan güncel takvime göre, sınav başvurusu ve sonuç tarihi netleşti. Peki, KPSS sınavı ne zaman? İşte 2026 KPSS'ye dair tüm ayrıntılar...

Milyonlarca memur adayının heyecanla beklediği 2026 KPSS maratonu için nefesler tutuldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar, "2026 KPSS ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.ÖSYM sınav takvimini yayınlanmasıyla birlikte KPSS sınavıyla ilgili detayları netleşmeye başladı.

2026 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de yapılacak. KPSS Lisans ve Alan bilgisi başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşecek. Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.

KPSS SINAV TAKVİMİ 2026

KPSS 2026 takvimi belli oldu. Lisans düzeyi adaylar için KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026’da, Alan Bilgisi sınavının 1. günü 12 Eylül 2026, 2. günü ise 13 Eylül 2026’da uygulanacak. Ön lisans adayları için KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026, ortaöğretim adayları için KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

