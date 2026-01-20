2026 YKS için başvuru ve sınav takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte TYT, AYT ve YDT oturumlarının yapılacağı tarihler netleşti. Üniversite adayları, başvuru sürecinin başlayacağı gün ile geç başvuru dönemine ilişkin ayrıntıları yakından takip ediyor.

Milyonlarca üniversite adayının katılacağı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte YKS başvuru tarihleri ve oturum günleri açıklandı. Adaylar, TYT, AYT ve YDT sınavlarına ilişkin başvuru ve sınav tarihlerini yakından takip ediyor. Peki, 2026 YKS başvuruları ne zaman?

2026 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan 2026 yılı sınav takvimine göre YKS başvuruları 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 2 Mart 2026 tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlayabilecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi de takvimde yer alıyor. Buna göre geç başvurular 10-12 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. YKS’ye katılmak isteyen adayların başvuru sürecini dikkatle takip etmesi ve işlemlerini belirtilen tarihler içinde tamamlaması gerekiyor.

TYT, AYT, YDT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

2026 YKS, önceki yıllarda olduğu gibi üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü sabah oturumunda yapılacak. Yabancı Dil Testi (YDT) de 21 Haziran 2026 Pazar günü öğleden sonra gerçekleştirilecek.

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının ise ÖSYM takvimine göre 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih süreci başlayacak.

