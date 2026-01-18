ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı takvimiyle yıl içerisinde gerçekleştirilecek sınavların tarihleri duyuruldu. Takvimde YKS, KPSS ve LGS 2026 tarihlerine de yer verildi. Peki, YKS, KPSS ve LGS ne zaman yapılacak?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026 sınav takvimini resmi internet adresinden paylaştı. Adaylar, 2026 yılı sınav takviminin detaylarına, sınav başvuru tarihlerine ve sonuçların ilan edileceği günlere ÖSYM’nin "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

ÜNİVERSİTE SINAVI YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Haziran ayının ikinci haftasında yapılacak. Takvime göre; Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran Pazar sabah oturumunda, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran Pazar öğleden sonra oturumunda uygulanacak. YKS sonuçlarının ise temmuz ayı içerisinde açıklanması planlanıyor.

KPSS MARATONU TEMMUZ AYINDA BAŞLAYACAK

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katılım sağlayacağı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi de ÖSYM tarafından duyuruldu. 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 6 Eylül 2026'de yapılacak. Alan Bilgisi testleri ise 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KPSS Ön Lisans 4 Ekim'de, Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim'de yapılacak.

2026 AKADEMİK SINAVLARI

Lisansüstü eğitime devam etmek isteyenlerin katılacağı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2026 yılı içerisinde üç kez düzenlenecek. Yılın ilk ALES oturumu mayıs ayında yapılacak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ise ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere iki kez gerçekleştirilecek. Ayrıca yıl boyu sürecek olan e-YDS takvimi de ÖSYM'nin duyurusunda detaylandırıldı.

2026 MSÜ VE DGS OTURUMU

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart'ta, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 19 Temmuz'da yapılacak.

ÖNEMLİ MEB SINAVLARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2026 yılında gerçekleştirilecek merkezi sınavların uygulama takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı LGS kapsamındaki merkezi sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) tarihi de duyuruldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılabileceği bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.

