Öğrenciler için okul zili bir süreliğine sustu. Kimisi için bu bir "özgürlük ilanı", kimisi içinse eksikleri kapatmak adına stresli bir "kamp dönemi. Peki doğru olan ne? 15 yıllık eğitimci ve bir öğrenci koçu olarak bu dönemde en sık karşılaştığım soru şu oluyor Hocam hiç mi tatil yapmayalım?

Tabi ki dinleneceksiniz. Ama "boş boş durmak" ile "dinlenmek" arasındaki o ince çizgiyi kaçırmadan ve dengeyi kurarak.

Bu tatil, birinci dönemdeki kazanımlarınızı hafızaya 'kaydetme' ve bir sonraki, daha zorlu bölüm olan ikinci döneme tam güçle başlama zamanıdır. Tatilden daha da güçlenerek dönmeni sağlayacak 3 altın kuralı senin için sıralıyorum.

Sınav hazırlığı dönemindeki öğrenciler sömestri tatilini geçirsin

1. Zihinsel Detoks: Ekranı Değil, Kendini Şarj Et Gençler genellikle dinlenmeyi, saatlerce telefon ekranına bakmak veya sosyal medyada kaydırmak sanıyor. Oysa bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, bu aktiviteler beyni dinlendirmiyor, aksine "dikkat yorgunluğu" oluşturarak daha da yoruyor. Gerçek dinlenme; yürüyüş yapmak, sevdiğiniz bir hobiyie vakit ayırmak veya sadece sessiz kalabilmektir. Bu tatilde kendinize bir "teknoloji diyeti" uygulayın. Zihniniz berraklaşmadan, öğrendiğiniz bilgiler kalıcı olamaz.

2. Hamallık Değil, Strateji Yapın Tatil boyunca "Günde 500 soru çözeceğim" gibi gerçekçi olmayan ve sadece sayıya odaklı hedefler koymayın. Önemli olan kaç soru çözdüğünüz değil, çözemediğiniz soruların size ne anlattığıdır.. Deneme sınavlarında veya testlerde boş bıraktığınız, yanlış yaptığınız soruları analiz ederek ,eksik konular listesi çıkartın. Bu tatil, "bildiğini tekrar etme" değil, "yapamadığının üzerine gitme" zamanıdır. Nokta atışı tekrarlar, yapamadığınız soruların çözümünü öğrenmek yüzlerce rastgele sorudan daha verimlidir.

3. Rota Yeniden Oluşturuluyor. Okul temposu içinde öğrenciler bazen neden çalıştıklarını unutabiliyor. Tatil dönemi, "Benim hedefim ne? Hayattan beklentim ne? Hangi mesleği, hangi üniversiteyi istiyorum?" sorularını sormak için harika bir fırsattır. Hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Motivasyonunuz düştüyse, bunun sebebi tembellik değil, belki de hedefinizin net olmamasıdır. Gelecek hayalinizi somutlaştırın; bu size en zor matematik sorusunu çözerken bile güç verecek olan içsel motivasyonunuzdur.

Sevgili öğrenciler, bu tatilde kitaplarınızı tamamen rafa kaldırmayın ama hayatı da kaçırmayın. Planlı bir çalışma, kaliteli bir uyku ve teknolojiden arınmış gerçek bir dinlenme ile ikinci döneme kendinin çok daha iyi bir versiyonu ile başlayabilirsin.

Unutmayın; sınav bir maraton, ancak nefes almanı sağlayacak duraklara da ihtiyacınız var. Derin bir nefes aldıracak verimli bir tatil diliyorum.

Sevgiler.

Nurcan Doğan

Öğrenci Koçu /Kariyer Danışmanı

Haberle İlgili Daha Fazlası