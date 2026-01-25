İçişleri Bakanlığı, yarın 9 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle vatandaşlara sel, hortum ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgiler doğrultusunda 9 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, yarın Burdur’un doğu ilçeleri, Antalya’nın merkez ve batı kesimleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Çanakkale, Balıkesir’in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla’da da kuvvetli yağışlar öngörülüyor. İzmir’in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

KUVVETLİ FIRTINA DA GELİYOR

Rüzgar ve fırtına tehlikesi de gündemde. Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Manisa, Isparta, Burdur ve Antalya’da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenirken, İzmir, Aydın ve Muğla’da da fırtına uyarısı yapıldı.

DOLU, FIRTINA, HORTUM...

Vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum riskine karşı dikkatli olmaları; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba veya doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları istendi.

