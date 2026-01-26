Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 100 İş Müfettiş Yardımcısı alımı için başvuru sürecini başlattı. KPSS puanı ve yaş şartı bulunan alımda başvuru tarihleri, sınav takvimi ve kontenjan detayları belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, Ankara’da yapılacak sınavla 100 İş Müfettiş Yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 26 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla başladı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 100 İŞ MÜFETTİŞ YARDIMCISI BAŞVURU TARİHLERİ

İş müfettiş yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Adaylar başvurularını 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00’ye kadar tamamlayabilecek. Başvurular yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi veya https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 İş Müfettiş Yardımcısı başvuruları başladı! Şartları neler?

100 İŞ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

İş müfettiş yardımcılığı giriş sınavı 29 Mart 2026 Pazar günü Ankara’da gerçekleştirilecek. Yazılı sınav, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi yerleşkesinde yapılacak ve üç oturumdan oluşacak.

Sınav oturumları 09.30-12.00, 13.00-15.00 ve 15.15-17.15 saatleri arasında uygulanacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, başarı sıralamasına göre sözlü sınava davet edilecek. Yazılı ve sözlü sınavların ortalaması, başarı puanını oluşturacak.

ŞARTLARI NELER?

İş müfettiş yardımcılığına giriş sınavının yapılacağı 2026 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak", "2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından 1. maddedeki her grup için ayrı ayrı belirtilen puan türlerinin birinden belirlenen taban puan veya üzerinde puan almak" gibi şartlar aranacak.

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak.

b)İş müfettiş yardımcılığına giriş sınavının yapılacağı 2026 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak).

c)2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), yukarıda yer alan 1. maddede her grup için ayrı ayrı belirtilen puan türlerinin birinden, belirlenen taban puan veya üzerinde puan almak.

d)Alım yapılacak iş müfettiş yardımcısı kadroları için yukarıda yer alan 1. maddede her grup için ayrı ayrı belirtilen sayıda sınava çağrılacak adaylar arasında yer almak (Puan sırasına göre son adayla (küsuratı da dâhil) aynı puanı alan adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.).

e)Sınav başvurusu sırasında istenilen bilgi, belge ve beyanları eksiksiz ve doğru olarak sunmak/doldurmak (Özgeçmiş/İş Talep Formu, erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan, sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyan).

f)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri gereği, iş müfettiş yardımcılığı giriş sınavına en fazla iki kere girilebileceğinden; daha önce iş müfettiş yardımcılığı sınavına en fazla bir kez girmiş olmak.

g)Sınav başvurusunu eksiksiz olarak tamamlamak.

İŞ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi üzerinden yapılabiliyor. Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmiyor.

100 İŞ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI BAŞVURU EKRANI VE ŞARTLARI

