Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, yeni ihracat anlaşmasına daha imza attı. ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterilerinden 171 milyon dolarlık iş aldı. İşte detaylar..

ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileri ile yeni ihracat sözleşmelerine imza attı. ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

171 MİLYON DOLAR TUTARINDA...

Açıklamada, "ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileri ile haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 171 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

