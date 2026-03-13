Reklam dünyasının duayen isimlerinden film yapımcısı ve medya girişimcisi Alinur Velidedeoğlu 73 yaşında hayatını kaybetti. Velidedeoğlu’nun kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun torunu olan Ali Velidedeoğlu, özellikle 1990’lı yıllarda gerçekleştirdiği çalışmalarla tanındı. Reklamcılık alanındaki kariyerinin yanı sıra müzik, beste ve film yapımcılığı alanlarında da faaliyet gösterdi.

Velidedeoğlu ayrıca “The Ottoman Lieutenant” (2017), “Harvard Man” (2001) ve “Black & White” (1999) filmlerinin yapımcılığını üstlendi.

Velidedeoğlu’nun cenazesinin cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

ALİNUR VELİDEDEOĞLU KİMDİR?

Alinur Velidedeoğlu, 1953 yılında ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Ann Arbor kentinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda Türkiye’ye dönen Velidedeoğlu, kariyerine İstanbul Reklam’ın animasyon departmanında başladı. 1973 yılında Ünver Oral ve Yiğit Şardan ile birlikte Güzel Sanatlar Reklam Ajansı’nı kurdu.

1998 yılında DFH Network adlı televizyon şirketini kuran Velidedeoğlu, bu platform üzerinden ABD ve Kanada’da Türk televizyon kanallarını izleyiciyle buluşturan sistemlerden birini hayata geçirdi. Velidedeoğlu ayrıca “The Ottoman Lieutenant” (2017), “Harvard Man” (2001) ve “Black & White” (1999) filmlerinde yapımcı olarak görev aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası