Bursa'da seyir halindeki bir tırın yolda yan şekilde ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Zaman zaman devrilme tehlikesi geçiren tır, çevredeki sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Bursa Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tır henüz bilinmeyen bir nedenle yolda yan şekilde ilerlemeye başladı.

Trafikte yürekleri ağza getiren görüntü! Tır yan şekilde ilerledi

DEVRİLME TEHLİKESİ ATLATTI

Dengesini kaybeden tırın zaman zaman devrilme tehlikesi atlattığı görüldü. Yolda ilerleyen diğer sürücüler yaşanan tehlikeli anları şaşırarak izlerken, bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Trafikte kısa süreli tedirginliğe neden olan tırın ilerleyişi çevredeki sürücülere zor anlar yaşattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

