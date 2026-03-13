İhlas Haber Ajansı
Trafikte yürekleri ağza getiren görüntü! Tır yan şekilde ilerledi
Bursa'da seyir halindeki bir tırın yolda yan şekilde ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Zaman zaman devrilme tehlikesi geçiren tır, çevredeki sürücülere korku dolu anlar yaşattı.
Özetle DinleTrafikte yürekleri ağza getiren görüntü! Tır yan ş...
Kaydet
Yaşam az önce
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Bursa Çevre Yolu üzerinde seyir halindeki bir tırın henüz bilinmeyen bir nedenle yolda yan şekilde ilerleyerek devrilme tehlikesi atlatması trafiği tedirgin etti.
- Olay Bursa'nın Nilüfer ilçesi Bursa Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.
- Seyir halindeki bir tır henüz bilinmeyen bir nedenle yolda yan şekilde ilerlemeye başladı.
- Dengesini kaybeden tırın zaman zaman devrilme tehlikesi atlattığı görüldü.
- Yaşanan tehlikeli anlar diğer sürücüler tarafından şaşırarak izlendi ve bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
- Trafikte kısa süreli tedirginliğe neden olan tırın ilerleyişi çevredeki sürücülere zor anlar yaşattı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0:00 0:00
1x
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Bursa Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tır henüz bilinmeyen bir nedenle yolda yan şekilde ilerlemeye başladı.
DEVRİLME TEHLİKESİ ATLATTI
Dengesini kaybeden tırın zaman zaman devrilme tehlikesi atlattığı görüldü. Yolda ilerleyen diğer sürücüler yaşanan tehlikeli anları şaşırarak izlerken, bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Trafikte kısa süreli tedirginliğe neden olan tırın ilerleyişi çevredeki sürücülere zor anlar yaşattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR