Beylikdüzü’nde iftar için ekmek alıp evine dönen 47 yaşındaki Mustafa Kuşkuş, yokuş aşağı inerken freni tutmadığı iddia edilen tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Talihsiz adamın ekmek poşeti kaza yerinde kaldı, olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi, Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki Mustafa Kuşkuş iftar için fırından ekmek alıp evine dönerken Ali C.'nin yönetimindeki tır arkadan çarptı.

İftara hazırlık yapıyordu, feci şekilde can verdi! Kenardaki poşeti kahretti

Bir işletmenin duvarına sıkışan Kuşkuş ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Kuşkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kuşkuş'un cenazesi morga kaldırıldı. Olay yerinde dükkanı bulunan Burak Beyaz yaşananları anlatarak, "Kaza meydana geldi. 1 kişi hayatını kaybetti. Burada yokuş aşağı yolda sürekli yaşadığımız problem. Tırın frenleri tutmamış deniliyor"dedi.

İftara hazırlık yapıyordu, feci şekilde can verdi! Kenardaki poşeti kahretti

EKMEK POŞETİ KENARDA KALDI

Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde tırın elinde ekmek poşetiyle yürüyen Kuşkuş'a çarpması yer aldı. Sürücü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Mustafa Kuşkuş'un ekmekleri ise olay yerinde kaldı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM VİDEOLARI Karaman’da bir kişinin ağır yaralandığı kaza anı kamerada

Haberle İlgili Daha Fazlası