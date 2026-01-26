ASKİ su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleleri resmi web sitesi üzerinden duyurdu. 26 Ocak 2026 tarihinde Elmadağ ilçesinin bazı mahallelerinde kesintiler meydana geleceği bildirildi. Ankara su kesintisi sorgulama yapan vatandaşlar ise ''Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?'' sorusuna da cevap arıyor.

Ankara'da yaşayan vatandaşlar 26 Ocak 2026 Pazartesi günü ASKİ tarafından duyurulan su kesintisi nedeniyle güncel durumu yakından takip ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) resmi internet sitesi üzerinden yaptığı bilgilendirmede Elmadağ ilçesinin bazı mahallelerinde plansız bir su kesintisi yaşandığını açıkladı. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ su kesintisi 26 Ocak listesi...

ASKİ su kesintisi 26 Ocak: Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ASKİ SU KESİNTİSİ 26 OCAK 2026

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.01.2026 23:30:00

Tamir Tarihi: 26.01.2026 10:30:00

Detay: Plansız su kesinti tarihi: 25.01.2026- saat 23:30 Tamir tarihi: 26.01.2026- Saat 10:00 Suyun verilmesinden sonra üst kotlara ulaşma saati:12:00 olarak öngörülmektedir.

Detay: elmadağ yenidoğan mahallesi inönü caddesi içerisindeki su arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: yenidoğan mahallesi üst kotlar yenipınar mahallesi alt kotlar yenice mah bir kısmı

