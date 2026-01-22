ASKİ, güncel olarak Ankara'da yaşanan su kesintisini duyurmaya devam ediyor. 22 Ocak Ankara su kesintisi ile ilgili detaylar belli oldu. Bu kapsamda Etimesgut başta olmak üzere Polatlı, Keçiören gibi ilçelerde yaşanan su kesintisiyle ilgili detaylar araştırılıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Ocak günü Ankara'da su kesintisi gerçekleşen ilçeleri tek tek duyurdu. Arıza kaynaklı yaşanan su kesintilerinin tamamlanması halinde kademeli şekilde yeniden verilmeye başlanacağı bildirildi.

22 Ocak 2026 Perşembe günü Ankara'nın Polatlı, Keçiören, Etimesgut, Beypazarı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintisi yaşanıyor. Suların gün içinde kademeli olarak verilmesi bekleniyor. Detaylı bilgi için ASKİ'nin resmi internet sitesinin ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor.

POLATLI /ARIZA KAYNAKLI

Arıza Tarihi: 22.01.2026 08:55:00

Tamir Tarihi: 22.01.2026 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz Şentepe mahallesi Malazgirt sokakta bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 09:55 ile 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahalesi'nin bir kısmı

KEÇİÖREN/ ARIZA KAYNAKLI

Arıza Tarihi: 22.01.2026 09:55:00

Tamir Tarihi: 22.01.2026 19:00:00

Detay: Ayvalı mahallesi 159 cadde içerisinde planlama daire başkanlığı sorumluluğundaki yasmak firmasının p1 ile p2 pompa istasyonları arası Q1600 lük su hatının döşenmesi sırasında Q125 lik düktil şebeke hattı tedbir amaçlı kesilmiştir verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: Ayvalı mahallesi alt kotlar

ETİMESGUT/ ARIZA KAYNAKLI

Arıza Tarihi: 22.01.2026 12:10:00

Tamir Tarihi: 22.01.2026 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Etimesgut İlçesi Aşağı Yurtçu Mahallesi Yurt Kent Villaları içerisin de bulunan dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 12:10 ile 17:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Aşağı Yurtçu Mahallesi Geneli ve Golf Kent civarları

BEYPAZARI/ARIZA KAYNAKLI

Arıza Tarihi: 22.01.2026 13:30:00

Tamir Tarihi: 22.01.2026 16:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Hacıkara mahallesi Yuvam Sokakta Oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulancaktır. ( Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Hacıkara mahallesi Yuvam Sokak ve civarı

KEÇİÖREN/ ARIZA KAYNAKLI

Arıza Tarihi: 22.01.2026 13:15:00

Tamir Tarihi: 22.01.2026 22:00:00

Detay: incirli mahallesi refik saydam caddesi içerisinde bulunan N5/2 zonu Q500 lük çelik ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı zorunlu su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanılacaktır verdiğimiz rahasızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: incirli ve 19 mayıs mahalleleri tamamı kesilecek ayrıca uyanış Pınarbaşı Yeşiltepe Aktepe Şenyuva mahallerin üst kotlarında basınç düşüklüğü olacaktır.

