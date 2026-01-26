Türkiye Gazetesi
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cesedi bulundu
İstanbul Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Karbonmonoksit zehirlenmesi ihtimali değerlendirilirken, durumu ağır olan 1 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesinde dün gece yakınlarından haber alamayanların ihbarı üzerine bir eve ekip gönderildi.
ÖNERİLEN HABERLER
MAGAZİN
Testo Taylan'dan aylar sonra gelen program itirafı: Müge Anlı bizi azarladı
Balkondan eve giren ekipler, dairede 3 kişinin cansız bedenini buldu. Bir kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ekipler karbonmonoksit zehirlenmesi ihtimalini değerlendiriyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
Bizi Takip Edin
YORUMLAR