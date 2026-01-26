İstanbul Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Karbonmonoksit zehirlenmesi ihtimali değerlendirilirken, durumu ağır olan 1 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesinde dün gece yakınlarından haber alamayanların ihbarı üzerine bir eve ekip gönderildi.

Balkondan eve giren ekipler, dairede 3 kişinin cansız bedenini buldu. Bir kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ekipler karbonmonoksit zehirlenmesi ihtimalini değerlendiriyor.

