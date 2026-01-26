Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubay alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı bünyesinde adaylar için yayımlanan başvuru kılavuzlarıyla birlikte başvuru tarihleri, kontenjanlar, branş dağılımları ve adaylarda aranacak şartlar da netleşti. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli Subay ve Astsubay alımı başvuru tarihleri ve şartlar...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli Subay ve Astsubay alımı için başvuru tarihleri ve şartlar merak ediliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda ise tüm detaylar açıklandı. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli Subay ve Astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli Subay ve Astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli subay alımı için başvurular 26 Ocak 2026 tarihinde başladı. 9 Şubat 2026 günü saat 23.59’a kadar ise başvurular devam edecek. Aynı başvuru takvimi sözleşmeli astsubay temini için de geçerli olacak.

Adaylar başvurularını Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapabilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli Subay ve Astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI ŞARTLARI NELER?

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak

veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak (Geçici kayıt tarihinde

mezuniyet belgesini / diplomasını ibraz etmeyen/edemeyen adayların kayıt kabul işlemleri

yapılmayacaktır.),

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere eşdeğer bölümlerden mezun

olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve

sisteme yüklemek,

d. KPSS ve ALES puan şartı aranan branşlardan;

1- Mühendis ve İkmal branşları için; 2024-2025 yılında yapılan KPSS’de Genel Kültür

ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan almış olmak ve başvuru tarihi

itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde ALES’te Eşit Ağırlık (EA) Puan Türünden en az

65 almış olmak,

2- Hukuk branşı için; 2024-2025 yılında yapılan KPSS’de hukuk alanında yapılan (P4)

puan türünden en az 70 puan almış olmak ve başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl

içerisinde ALES’te Eşit Ağırlık (EA) Puan Türünden en az 70 almış olmak,

3- Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları, [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı,

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve(j) bentleri

kapsamında olanların eş veya çocukları] için bu puanların en az %80’ini almış olmak

f. 01 Ocak 2026 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1999 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak

1994 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını

bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için

geçerlidir. Bu durumdaki adaylar Emekli Sandığı Kanunu 40’ıncı maddesinde belirtilen yaş hadlerine

tabidir.],

g. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

ğ. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak

ve;

(1) Güverte ve Makine branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-D değerlendirme

çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre

“Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” raporu ile birlikte Gemi adamları Sağlık Yönergesinde

belirtilen “Gemiadamı olur’’ kararlı sağlık raporunu almak,

(2) Mühendis ve İkmal ve Hukuk branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Ek-D

değerlendirme çizelgesinde (2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa

göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sağlık raporu almak,

h. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile,

adayın kendisi ve evli ise eşi;

(1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar

verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

HİZMETE ÖZEL EK-3

HİZMETE ÖZEL -7-

(2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan

dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması

uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ı. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş

yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış

olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,

kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı

madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor

olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş

olmak,

i. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye

olmadığına dair beyan sunmak,

j. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,

yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

k. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor

olmamak,

l. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

m. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM'de halen eğitim gören

ve aynı başvuru döneminde SUEM'e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir

nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik

Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik

sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri,

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma,

uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

n. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle

çıkarılmamış olmak,

o. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

ö. Hamile olmamak,

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

İLGİLİ HABERLER HABERLER AFAD personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? Yazılı açıklama geldi

Haberle İlgili Daha Fazlası