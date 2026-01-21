AFAD personel alımı sınav sonuçlarına yönelik yazılı açıklama geldi. AFAD'ın resmi adresinden "Sözleşmeli Personel Alımı Kesin Olmayan Başvuru Sonuçları" başlıklı duyuru paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 473 yeni personel alacağını duyurmuştu. Başvuru sürecinin tamamlanması ardından AFAD'ın resmi adresinden sürece ilişkin yeni bir bilgilendirme yapıldı.

AFAD personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? Yazılı açıklama geldi

AFAD PERSONEL ALIMI SONUÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklamada; "Sözleşmeli personel alımına yönelik süresi içinde yapılan başvurular adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenmiş, pozisyon bazlı olarak her il için ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak belirlenmiştir.

Adaylar kesin olmayan başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden “Başvurularım” sekmesi altında görüntüleyebilecektir. Söz konusu işleme ilişkin “Başvuru Durum Görüntüleme Kılavuzu” ekte yer almaktadır.

Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar 21.01.2026 Çarşamba gününden itibaren 5 (beş) gün içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup posta dışındaki başvurular (e-posta, faks, vb.) kabul edilmeyecektir. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

İtiraz süreci sonrası yapılacak değerlendirme neticesinde itirazı olumlu değerlendirilen aday bulunması halinde KPSS puanına göre tekrar sıralama yapılarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait kesin liste oluşturularak ilan edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yeri, sınav tarihleri ve diğer bilgiler, itiraz sürecinin tamamlanmasını müteakip, Başkanlığımız www.afad.gov.tr adresli internet sitesi “Duyurular” bölümünde yapılacak duyuruyu takiben Kariyer Kapısında ilan edilecektir. Resmi internet adresi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Pozisyon ve il bazlı olarak KPSS puan sıralamasına giren son adayın KPSS puanına ilişkin liste ekte yer almaktadır." denildi.



