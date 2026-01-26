26 Ocak 2026 Pazartesi günü piyasalarda hareketlilik sürerken, yatırımcıların odağında gümüş fiyatları yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler gümüşteki fiyatları yakından etkiliyor. Bu kapsamda 26 Ocak gram gümüş alış-satış fiyatı araştırılıyor.

Yeni haftaya yükselerek başlayan gümüş, hem yatırım hem de ziynet amaçlı alım yapanların radarında kalmaya devam ediyor. Özellikle son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından "Bugün gümüş fiyatı ne kadar" merak ediliyor.

26 OCAK GRAM GÜMÜŞ FİYATI NE KADAR?

26 Ocak 2026 itibarıyla gram gümüş alış fiyatı 153,124 TL, satış fiyatı 153,2154 TL olarak açıklandı. Gram fiyatı açılışı, 143, ,9331 TL ile açarken önceki gün kapanış 143,9331 TL olmuştu. Gram gümüş 1 yılda 34,5662 TL -153,3546 TL arasında değişti.

Bugün gümüş fiyatı ne kadar? 26 Ocak gram gümüş alış-satış fiyatı

GÜMÜŞ FİYATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Altındaki yükseliş gümüş tarafına da yansıdı. 109,45 dolarla rekor seviyeyi test eden gümüşün ons fiyatı cuma günkü kapanışın yüzde 4,9 üzerinde 107,4 dolarda seyrediyor.

