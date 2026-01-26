Küresel piyasalarda gaz fiyatlarında da dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. ABD başta olmak üzere kuzey yarım kürede soğuk kış şartları ile birlikte talepte yaşanan artış ve arzda gerileme endişeleri, gaz fiyatlarında hareketliliğe sebep oluyor. ABD’de 16 Ocak işlemlerini 3,10 dolardan tamamlayan doğalgaz sözleşmelerinde fiyatlar, bugün 6,27 dolara kadar yükseldi. Böylece fiyatlarda 10 günlük yükselişin boyutu %100’e ulaştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalar tam anlamıyla bir emtia rallisine sahne olurken, doğalgaz fiyatlarında da dikkat çeken hareketler yaşanıyor.

ABD’de NYMEX doğalgaz vadeli işlem sözleşmelerinde fiyatlar, önceki haftaya işaret eden 16 Ocak Cuma işlemlerini 3,10 dolardan tamamlamıştı. Geçen hafta hızla yükselişe geçen gaz fiyatları, 23 Ocak Cuma günü 5,33 dolardan kapanış yaptı. Böylece gaz fiyatlarında yaşanan haftalık yükseliş %72 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti.

10 GÜNDE YÜZDE 100 PRİM

Yeni haftada da gaz fiyatlarında yükseliş sürüyor. Bugünkü ilk işlemlerde gaz fiyatları en yüksek 6,27 dolar seviyesini test etti. Ardından fiyatlarda 6,05 dolara yakın denge arayışı devam etti. Böylece doğalgaz fiyatında prim, 10 günde yaklaşık %100’e ulaşmış oldu.

Bu arada gaz fiyatları 1990 yılından bu yana en yüksek haftalık artışını gösterdi. Son yükselişle birlikte fiyatlar, 2022’den bu yana en yüksek seviyelere ulaştı.

SOĞUK KIŞ ŞARTLARI

Uzmanlar, kuzey yarım kürede soğuk kış şatlarının etkisini göstermeye başladığını belirterek, artan ısınma talebi sebebiyle gaz fiyatlarında sert hareketlerin yaşandığını aktarıyor.

Özellikle ABD’nin orta ve doğu bölgelerinde son yılların en sert kışı yaşanıyor. New York başta olmak üzere birçok eyalette gelecek 1-2 hafta için aşırı soğuk ve kar fırtınası uyarıları da arttı.

STOKLAR AZALIYOR

Isınma amaçlı gaz talebinin zirve yaptığını ve stokların hızla azalmaya başladığını aktaran analistler; ABD’de elektrik üretiminin %40’nın doğalgaz ile gerçekleştiğini ve gaz hatlarındaki donma riskinin de piyasalarda değerlendirildiğini belirterek, fiyatlarda bu endişelerle yükseliş yaşandığını ifade ediyor.

