Sağlık Bakanlığı, toplumda yaygın olarak kabul gören ancak bilimsel gerçeklerle örtüşmeyen antibiyotik kullanım alışkanlıklarına dikkat çekti. Paylaşılan bilgilendirme görselinde yanlış uygulamaların hem bireysel sağlık hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Antibiyotiklerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı, uzun süredir sağlık otoritelerinin üzerinde durduğu önemli sorunlar arasında yer alıyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla antibiyotik kullanımıyla ilgili doğru bilinen yanlışları içeren bir paylaşım yaptı.

ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Bakanlığın yayımladığı bilgilendirme içeriğinde, antibiyotiklerin her enfeksiyonu tedavi ettiği yönündeki yaygın inanışın yanlış olduğu vurgulandı. Antibiyotiklerin yalnızca bakteriyel enfeksiyonlarda etkili olduğu, virüslerin neden olduğu hastalıklarda ise tedavi sağlamadığı açık bir şekilde ifade edildi.

Paylaşımda ayrıca, antibiyotik tedavisinin kişinin kendini iyi hissetmesiyle birlikte yarıda bırakılmasının ciddi sonuçlara yol açabileceği belirtildi. Hekim tarafından önerilen süre boyunca düzenli kullanılmayan antibiyotiklerin, hastalığın tekrarlamasına ve antibiyotik direncinin gelişmesine neden olabileceği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, daha önce fayda sağlayan bir antibiyotiğin doktor önerisi olmadan tekrar kullanılmasının da doğru bir yaklaşım olmadığına vurgu yaptı.

DOĞRU İLACI KULLANMAK ÖNEMLİ

Öte yandan uzmanlar, ilaçların ve takviyelerin bireysel sağlık durumu dikkate alınarak kullanılması konusunda uyarıyor. Daha önce Anadolu Ajansı'na konuşan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Fikret Vehbi İzzettin, antibiyotiklerin ancak hekimin önerisiyle hastaya verilmesi gerektiğini vurgulayarak, dünyada sağlık sorunu oluşturan nedenlerden birinin de doğru ilacı kullanmamak olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. İzzettin, antibiyotikler hakkında doğru bilinen yanlışları şöyle sıraladı:

"Antibiyotik ateş düşürmez. Sadece uygun doz ve şekillerde kullanılan antibiyotik, hastalığın kaynağı olan enfeksiyonu ortadan kaldırdığı için ateş düşer. Antibiyotik ağrıyı dindirmez, burun akıntısını, öksürüğü hafifletmez. Antibiyotik, hastanın grip ve soğuk algınlığını atlatmasına yardımcı olmaz. Antibiyotik, grip ve soğuk algınlığının başkalarına geçişine engel olmaz. Her antibiyotik her bakteriyel enfeksiyonda etkili değildir. DSÖ'nün verilerine göre, antimikrobiyal direncin 2019 yılında küresel çapta 1,27 milyon ölümden doğrudan sorumlu olduğu ve 4,95 milyon ölüme katkıda bulunduğu tahmin edilmektedir."

