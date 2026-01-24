Bulunamayan ilaçlara hızlı çözüm geliyor. Sağlık Bakanlığı, ilaca erişimde yaşanan sorunların anında tespit edilmesi için ihbar hattını devreye aldı. Vatandaşlar, bulamadıkları ilaç için çağrı merkezi üzerinden yönlendirme alabilecek.

Sağlık Bakanlığı, piyasada bulunamayan ilaçlara yönelik yaşanan sıkıntıyı azaltmak için yeni bir uygulamayı devreye alıyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ilaca ulaşamayan vatandaşların şikâyetlerini doğrudan iletebileceği bir çağrı merkezi kurdu.

NTV'nin haberine göre, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar uygulamanın ayrıntılarını anlattı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Depremler sürecek mi? Sındırgı için uzmanlardan art arda açıklamalar

İLAÇ EN YAKIN NEREDE?

İlaçların uzun yıllardır dijital sistemlerle takip edildiğini de belirten Ayar, "Azlık-yokluk gibi alarm durumlar olmadan gerekli tedbirler alınıyor" dedi.

Vatandaşların 444 4 680 ihbar hattı üzerinden gittikleri bir eczanede ilacını bulamadıysa uzmanlarla iletişime geçebileceklerini dile getiren Ayar, "Hem o ilacın en yakın nerede bulunabileceği konusunda yönlendirme sağlayacaklar. Daha da önemlisi ilaç tedarikiyle alakalı sorumlularımızın harekete geçmesine ve tedarik sorununun çözümüne katkı sunacaklar" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası