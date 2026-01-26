Anadolu Ajansı • Çayırova
Kocaeli'de istinat duvarına çarpan tır hurdaya döndü: Sürücü ağır yaralı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır istinat duvarına çarptı. Kazada tır hurdaya dönerken sürücü ise ağır yaralandı.
Kocaeli Çayırova'da Şekerpınar-Çayırova Bağlantı yolu Şekerpınar istikametinde seyreden S.A. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından istinat duvarına çarptı.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Kazada, çarpmanın etkisiyle sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle güzergahta kontrollü sağlanan ulaşım, temizlik çalışmaları ve aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
