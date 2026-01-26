Suriye’nin kuzeydoğusunda dengeleri sarsan bir hareketlilik yaşanıyor. PKK/YPG kontrolündeki Kamışlı çevresinde Rusya’ya ait askeri unsurların nakliye uçaklarına yüklendiğini gösteren görüntüler, Moskova’nın bölgeden çekildiği yorumlarına yol açtı. Ancak sahadan gelen çelişkili bilgiler, bu görüntülerin bir tahliye değil, yeni bir askeri takviye ve yeniden konuşlanma hamlesi olabileceğini gündeme taşıdı.

Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan ve PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Kamışlı çevresinde Rusya’ya ait askeri hareketlilik yeni bir krizi tetikledi.

Bölgeden gelen görüntülerde, Rus savaş uçakları, helikopterler ve askeri ekipmanların nakliye uçaklarına yüklendiği görüldü.

Rusya’dan Suriye’ye ters köşe! Kamışlı'daki tahliye görüntüsünün altından takviye mi çıktı?

Terör örgütü YPG'ye yakın K24 kaynaklarına göre, Rusya’ya ait askeri unsurlar Kamışlı Havalimanı’ndan çıkarılmak üzere tahliye ediliyor. Görüntülerdeki yoğunluk Rusya’nın sahadaki varlığını ciddi biçimde azalttığı izlenimini güçlendirdi.

ÇELİŞKİLİ TABLO: TAHLİYE GÖRÜNTÜSÜ VAR, TAKVİYE İDDİASI DA

Rus medyasından Kommersant’a konuşan Suriyeli bir kaynak, Moskova’nın Kamışlı Havalimanı’ndan tamamen çekilmesinin gündemde olduğunu söylemişti.

Rus askeri uzman ve gazeteci Anton Mardasov da Kamışlı’daki Rus askeri varlığının tamamen sona ereceğini ileri sürmüştü.

"KAMIŞLI ARTIK ÖNCELİK DEĞİL"

Uzmanlara göre Kamışlı Havalimanı, geçmişte Rusya’nın kuzeydoğu Suriye’yi izleme ve koordinasyon noktası olarak kullanılıyordu. Ancak sahadaki dengelerin değişmesiyle bu rol büyük ölçüde ortadan kalktı.

Rusya’nın Tartus ve Hmeymim gibi stratejik üslerini koruduğu, Kamışlı’nın ise artık Moskova açısından öncelik olmaktan çıktığı kaydedildi.

Ancak Rusya’ya yakın kaynaklar ve bölgedeki bazı yerel medya organları, bu hareketliliğin bir geri çekilme değil, askeri takviye ve yeniden konuşlanma olduğunu ileri sürdü.

Kaynaklar, Al-Araby Al-Jadeed’e yaptıkları değerlendirmede, Suriye hükümet güçleri ile PKK/YPG arasında haftalarca süren çatışmaların ardından bölgede gerilimin yeniden yükseldiğini aktardı. Bu süreçte Rusya’ya ait A-50 tipi uçakların Kamışlı Havalimanı’na ulaştığı, üs güvenliğini sağlamak amacıyla lojistik malzeme ve askeri takviye taşıdığı ifade edildi.

Aynı kaynaklar, Rus güçlerinin Kamışlı Havalimanı’nı tahliye etmeye başladığı yönündeki bazı yerel medya haberlerini yalanladı ve bu iddiaları “yanlış” olarak niteledi. Takviye birliklerinin, Rusya’nın Suriye’deki en büyük askeri üssü olan Hmeymim’den sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

