Son dönemlerde çocuklar ve ergenler arasında sık görülen migrene ilişkin bilinmeyen risk ortaya çıktı. Genetik yatkınlığa sahip olan migrenin, ailede olduğunda çocukta görülme oranının yüzde 90 olduğu öğrenildi. Uzman isim okul stresi, uyku düzensizliği ve hava şartlarının migren için tetikleyici olabileceğini söyleyerek uyardı.

Özellikle ergenlik ve çocukluk döneminde görülen baş ağrılarının hafife alınmamasını belirten Uzm. Dr. Filiz Mıhçı, anne ve babaları uyardı. Migrenin çocukların fiziksel sağlığının yanı sıra okul başarısı, sosyal ilişkileri ve hayat kalitesi üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu ifade eden uzman isim "Baş ağrısı çocuğunuza miras kalabilir" dedi.

İlkokulda da vakalar arttı! Aileden çocuğa miras kalan hastalık! Risk yüzde 90

“CİDDİYE ALINMALI”

Çocuklarda baş ağrılarının iki ana grupta toplandığını vurgulayan Dr. Mıhçı şunları söyledi:

Çocukluk çağında baş ağrıları ve migren, erken tanı ve uygun yaklaşımla büyük ölçüde kontrol altına alınabilen bir durumdur. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarının baş ağrısı şikâyetlerini ciddiye alması ve uzman değerlendirmesini geciktirmemesi son derece önemlidir. Çocuklarda baş ağrıları genel olarak iki ana grupta değerlendirilir.

“AİLEDE VARSA, ÇOCUKTA RİSK YÜZDE 90 ARTAR”

En sık görülen primer baş ağrılarının gerilim tipi baş ağrısı ve migren olduğunu söyleyen Dr. Mıhçı “Migren ise genellikle genetik yatkınlığa sahiptir. Ailede migren öyküsü varsa, çocukta migren görülme riski yüzde 50–90 oranında artar" dedi.

“BAŞ AĞRISI HABERCİSİ OLABİLİR"

Mıhçı, okul stresi, uyku düzensizliği, hormonal değişiklikler, hava şartları ve bazı besinlerin migreni tetikleyebileceğini söyledi:

Baş ağrısı bazen altta yatan başka bir hastalığın belirtisi olabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit, farenjit, menenjit, hipertansiyon, kafa travmaları, beyin tümörleri, hidrosefali ve zehirlenmeler buna örnek olabilir. Çocuklarda nadir görülmekle birlikte, giderek artan, kronikleşen veya gece uyandıran baş ağrıları mutlaka araştırılmalıdır.

8–10 SAAT DÜZENLİ UYKU ÖNERİSİ

Düzenli beslenme ve uykunun migrenin anahtarı olduğunu ifade eden Mıhçı, baş ağrısının önlenmesinde hayat alışkanlıklarının önemine dikkat çekti:

Çocukların günde 8–10 saat düzenli uyuması, öğün atlamadan beslenmesi, yeterli sıvı alması ve düzenli egzersiz yapması önemlidir. Stres yönetimi için gevşeme teknikleri, hobiler ve gerekli durumlarda psikolojik danışmanlık faydalı olabilir.

