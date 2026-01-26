İBB'ye yakın isimlerin özel jette yaptığı uyuşturucu, fuhuş ve kumar rezaletinde yeni perde açıldı. Jete binenlerden tutuklu Merve Eryiğit itirafçı oldu. Eryiğit, Murat Gülibrahimoğlu ile cinsel birliktelik yaşadığını, seyahatlerde 600 dolar harçlık aldığını ve esrar kullandıklarını söyledi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürerken tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun da kullandığı iddia edilen özel jetle ilgili detaylar gündem olmuştu.

Jette uyuşturucu kullanıldığı, fuhuş yapıldığı ve Kıbrıs'a kumara gidildiği öne sürülürken; eski İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun adı bu haberlerin ilk satırlarında yer almıştı.

KADINLAR PEŞ PEŞE İTİRAF ETTİ

Gülibrahimoğlu'nun sevgilisi tutuklu Rabia Karaca, ifadesinde her şeyi itiraf ederken Keleş'in sevgilisi olan tutuklu Ayşe Sağlam'ın da ifadesi ortaya çıkmıştı. Sabah'ın haberine göre jette bulunanlardan Merve Eryiğit de itirafçı oldu.

Tutuklu bulunan Eryiğit, "O uçağa, Ayşe Sağlam'ın daveti üzerine bindim. Uçakta Murat Gülibrahimoğlu ve diğer iş adamları vardı. Fatih Keleş de oradaydı. Ayşe ile birliktelerdi" dedi.

"600 DOLAR HARÇLIK ALDIM"

Bu seyahatlerde günlük 600 dolar harçlık aldığını söyleyen genç kadın, "(Gülibrahimoğulu) Kendisi ile sadece 1 kez cinsel birlikteliğim oldu. Tatilimde günlük 600 dolar civarı harçlık aldım." ifadelerini kullandı. Ayrıca fuhuş ve uyuşturucu partilerine de doğrulayarak, Gülibrahimoğlu ile birlikte esrar kullandıklarını söyledi.

