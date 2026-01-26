Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 26 Ocak'taki son değerlendirmeleri sonrası Türkiye genelinde yağışlı ve rüzgarlı bir hafta beklentisi gsöterdi. İstanbul ve Ankara’da yaşayan vatandaşlar, hava sıcaklıklarının seyri ve kar ihtimali konusunda güncel tahminleri yakından takip ediyor. ''Bu hafta kar yağacak mı?'' ve ''İstanbul ve Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman?'' sorularının cevapları araştırılıyor.
Yurdun kuzey, batı ve iç bölgelerinde bulutlu hava artarken Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ağırlıklı olmak üzere birçok noktada yağmur ve sağanak etkili olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken kıyı kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Peki, Bu hafta kar yağacak mı? İşte İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu...
BU HAFTA KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı son tahminlere göre bu hafta İstanbul ve Ankara genelinde kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor. Batı ve iç kesimlerde yağışlı hava etkisini sürdürürken kar yağışı beklentisi yok.
İSTANBUL HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|26 Ocak Pazartesi
|
|10
|15
|69
|81
|
|20
|-3,6
|17,3
|3,9
|9,3
|27 Ocak Salı
|
|11
|14
|70
|90
|
|23
|-5,7
|18,4
|4
|9,5
|28 Ocak Çarşamba
|
|9
|13
|73
|95
|
|18
|-6,8
|17,1
|3,8
|9,5
|29 Ocak Perşembe
|
|11
|15
|58
|93
|
|31
|-5,1
|17,4
|4,1
|9,4
|30 Ocak Cuma
|
|10
|12
|71
|90
|
|22
|-3,7
|18,5
|4,1
|9,8
ANKARA HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020)
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|26 Ocak Pazartesi
|
|1
|11
|54
|93
|
|11
|-13,3
|12,6
|-3,4
|4,8
|27 Ocak Salı
|
|4
|11
|51
|88
|
|21
|-15,2
|12,3
|-3,2
|4,8
|28 Ocak Çarşamba
|
|2
|9
|60
|93
|
|9
|-14
|12,8
|-3,1
|5,2
|29 Ocak Perşembe
|
|1
|12
|51
|88
|
|11
|-14,6
|16,4
|-2,4
|4,8
|30 Ocak Cuma
|
|4
|9
|81
|91
|
|26
|-17,4
|14,8
|-1,7
|5,2