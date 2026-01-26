Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 26 Ocak'taki son değerlendirmeleri sonrası Türkiye genelinde yağışlı ve rüzgarlı bir hafta beklentisi gsöterdi. İstanbul ve Ankara’da yaşayan vatandaşlar, hava sıcaklıklarının seyri ve kar ihtimali konusunda güncel tahminleri yakından takip ediyor. ''Bu hafta kar yağacak mı?'' ve ''İstanbul ve Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman?'' sorularının cevapları araştırılıyor.

Yurdun kuzey, batı ve iç bölgelerinde bulutlu hava artarken Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ağırlıklı olmak üzere birçok noktada yağmur ve sağanak etkili olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken kıyı kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Peki, Bu hafta kar yağacak mı? İşte İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı son tahminlere göre bu hafta İstanbul ve Ankara genelinde kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor. Batı ve iç kesimlerde yağışlı hava etkisini sürdürürken kar yağışı beklentisi yok.

İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 26 Ocak Pazartesi Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu 10 15 69 81 Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu 20 -3,6 17,3 3,9 9,3 27 Ocak Salı Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu 11 14 70 90 Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu 23 -5,7 18,4 4 9,5 28 Ocak Çarşamba Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu 9 13 73 95 Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu 18 -6,8 17,1 3,8 9,5 29 Ocak Perşembe Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu 11 15 58 93 Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu 31 -5,1 17,4 4,1 9,4 30 Ocak Cuma Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu 10 12 71 90 Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu 22 -3,7 18,5 4,1 9,8

ANKARA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 26 Ocak Pazartesi Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu 1 11 54 93 Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu 11 -13,3 12,6 -3,4 4,8 27 Ocak Salı Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu 4 11 51 88 Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu 21 -15,2 12,3 -3,2 4,8 28 Ocak Çarşamba Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu 2 9 60 93 Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu 9 -14 12,8 -3,1 5,2 29 Ocak Perşembe Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu 1 12 51 88 Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu 11 -14,6 16,4 -2,4 4,8 30 Ocak Cuma Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu 4 9 81 91 Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul ve Ankara haftalık hava durumu 26 -17,4 14,8 -1,7 5,2

