24-25 Ocak hafta sonuna girilirken İstanbul’da hava durumu yeniden gündemde. Meteoroloji ve AKOM’un son tahminlerine göre şehirde sıcaklıkların artması beklenirken, yağışların türü ve etkisi merak ediliyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, hafta sonu hava nasıl olacak?

Ocak ayının son günlerine yaklaşılırken İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi, hafta sonu hava durumuna ilişkin son tahminleri yakından takip ediyor. Özellikle “İstanbul’a kar yağacak mı?” sorusu öne çıkarken, 24-25 Ocak için AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamalar dikkat çekti.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM verilerine göre, İstanbul’da hafta sonu için kar yağışı beklenmiyor. İl genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte yağışların, yağmur ve sağanak olarak görülmesi öngörülüyor.

İstanbula kar yağacak mı? 24-25 Ocak İstanbul hava durumu

24-25 OCAK İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

24 Ocak Cumartesi günü İstanbul genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Anadolu Yakası başta olmak üzere bazı bölgelerde hafif sağanak yağışlar görülebilir. Gün içinde sıcaklıkların 11-12 derece civarında seyretmesi, gece saatlerinde ise 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

24 Ocak İstanbul hava durumu

25 Ocak Pazar günü ise İstanbul genelinde sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, nem oranının yüksek seyredeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, yağışla birlikte yer yer kaygan zemin ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji'ye göre İstanbul'da 5 günlük hava tahmini:

