Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıta son 1 haftada 3. zam geliyor. Motorine geçtiğimiz hafta gelen peş peşe zamların ardından bu gece yarısı da benzinin fiyatı artacak. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatındaki yükseliş, akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıyor.

AKARYAKITA PEŞ PEŞE ZAMLAR

21 Ocak tarihinde 1 lira zamlanan motorin, 23 Ocak tarihinde ise 1 lira 43 kuruş daha artmıştı. Motorine gelen peş peşe zamların ardından şimdi de benzine zam göründü. Böylece akaryakıta son 1 haftada üçüncü zam gerçekleşecek.

Petrol yükseldi, akaryakıta 1 haftada 3. zam! Tabela bu gece değişiyor

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 27 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor. Zammın ardından benzinin litresi 55-56 lira seviyesine çıkacak.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Bitcoin 5 haftanın dibini gördü!

26 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 54.10 57.34 29.29 İstanbul Anadolu 53.92 57.16 28.69 Ankara 55.00 58.42 29.17 İzmir 55.27 58.69 29.09

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası