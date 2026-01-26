Küresel piyasalarda Grönland konusundaki jeopolitik risklerin yanı sıra “ABD’den Kanada’ya yüzde 100 ek vergi tehdidi” ve “ABD hükümetinin, Minneapolis’teki olayların ardından yeniden kapanma ihtimali” risk iştahını düşürüyor. Bitcoin de hafta sonu işlemlerinde “riskten kaçış” eğilimiyle 86 bin dolara kadar geriledi. Böylece son 5 haftanın da en düşük seviyelerini gördü. BTC’de yeni hafta ise sınırlı tepki alımları ile başladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda yeni hafta jeopolitik riskler sebebiyle güvenli liman alımları ile başlarken, “riskli varlıklardan kaçış” eğilimi de öne çıkıyor. Bu kapsamda kripto varlıklarda dikkat çeken düşüşler yaşandı.

Piyasanın en büyük varlığı olarak bilinen Bitcoin, hafta sonu işlemlerinde 86 bin dolara kadar geriledi. Böylece BTC son 5 haftanın da en düşük seviyelerini gördü.

“AYI PİYASASI” DEVAM EDİYOR

BTC fiyatı cuma günü 89 bin 490 dolardan kapanış yapmıştı. Yeni haftaya sınırlı tepki alımlarıyla başlayan Bitcoin, TSİ 06:00 itibarıyla 87 bin 450 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

Bitcoin’in son olarak ocak ayının ortalarında 98 bin dolara doğru hareketlenerek 100 günlük ortalamaya yaklaştığını hatırlatan analistler, ardından yönün tekrar aşağı döndüğünü ve ayı piyasasının devam ettiğini belirtiyor.

BTC’DE KRİTİK SEVİYELER

BTC’de 85 bin-86 bin dolar bandının önemli bir destek bölgesi olarak öne çıktığını da aktaran analistler, bu desteğin aşağı kırılması halinde 80 bin dolara varabilecek düşüşler konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Analistler, BTC’nin, bugün itibarıyla 50 günlük ortalamaya işaret eden 91.400 dolar üzerine yerleşmesi halinde daha güvenli bir görünüm sunabileceğini de ifade ediyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI

Bu arada geçen hafta BTC’den yaklaşık 1,33 milyar dolarlık para çıkışı yaşanması da dikkatlerden kaçmadı. Bu çıkış, kurumsal yatırımcı talebinde zayıflığın da devam ettiğini gösterdi.

Küresel piyasalarda Grönland konusundaki jeopolitik risklerin artması kripto varlıkları da baskılarken, dikkatler bu hafta FED faiz kararına çevrildi. Çarşamba günü FED’den faiz indirimi beklenmese de, FED Başkanı Powell tarafından verilecek mesajlar yakından takip edilecek.

Öte yandan “ABD’den Kanada’ya yüzde 100 ek vergi tehdidi” ve “ABD hükümetinin, Minneapolis’teki olayların ardından yeniden kapanma ihtimali” de piyasalarda risk iştahını düşürüyor.

ASYA BORSALARI NASIL BAŞLADI?

Bu arada yeni haftaya Asya piyasaları da zayıf bir görünümle başlıyor. Japonya borsasında kayıplar %2’ye yaklaşırken, G. Kore endeksinde ilk işlemlerde %0,5 civarında düşüş yaşıyor.

Analistler, Japonya’da para birimi ‘yen’e müdahale ihtimalinin yakından takip edildiğini belirtiyor. Daha güçlü bir yenin, ülkede ihracata dayalı sektörlerin kâr beklentilerini düşürdüğü ifade edilirken; yabancı yatırımcılar için de Japon varlıklarının maliyetini artırıyor ve borsada ihracat odaklı hisseler daha olumsuz etkileniyor.

