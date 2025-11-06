En çok BTC’ye sahip şirketler! Bitcoin’de korkutan gelişme

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de pazartesi ve salı günü yaşanan sert düşüşün ardından dünkü işlemlerde toparlanma çabası öne çıktı.

Haftanın ilk 2 işlem gününde BTC fiyatı 110 bin 500 dolardan 98 bin 900 dolara kadar gerileyerek, haziran ayından bu yana en düşük seviyelerini test etti. BTC fiyatı 2 günde %10’u aşan düşüşün ardından, dün gelen tepki alımları ile 103 bin 865 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise BTC fiyatı 103 bin 500 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

GÜNLER SONRA PARA GİRİŞİ

Pazartesi 186,5 milyon dolar ve salı 566,5 milyon dolar olarak gerçekleşen para çıkışının ardından, dünkü işlemlerde BTC’ye 238,5 milyon dolarlık para girişi yaşandı. Böylece haftanın ilk 3 işlem gününde ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla toplam para çıkışı 514,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ın geçen ayki faiz indirimi sonrası yaptığı açıklamada, aralık ayında yeni bir indirime “yeşil ışık” yakmaması, piyasalarda riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı. Kripto varlıklarda da bu etki ile düşüşler yaşanıyor.

Son dönemde kurumsal talebin de azalmasının etkisiyle zayıf seyreden BTC ‘de; ABD hükümetinin kapalı olması sebebiyle, kripto varlıklar için bazı düzenlemelerin hayata geçirilememesi de moralleri bozdu. Uzun vadeli bazı BTC yatırımcılarının da son düşüşte satışa yönelmesi dikkatlerden kaçmadı.

DİKKATLER O ŞİRKETLERDE

Bitcoin’de yaşanan son düşüş, en fazla BTC taşıyan şirketleri de yeniden gündeme getirdi. Piyasalarda; bu şirketlerin son düşüşü fırsata çevirip çevirmeyeceği ya da likiditeye sıkışmaları halinde satış yapıp yapmayacakları gibi, fiyatlara doğrudan etki edebilecek oldukça farklı senaryolar konuşulmaya başlandı.

EN FAZLA BTC TAŞIYAN ŞİRKETLER

1-Strategy: 641 bin 205 adet

2-Mara Holdings: 53 bin 250 adet

3-XXI: 43 bin 514 adet

4-Metaplanet: 30 bin 823 adet

5-BTC Standart Treasury: 30 bin 21adet

6-Bullish: 24 bin 300 adet

7-Riot Platforms: 19 bin 287 adet

8-Trump Media: 18 bin 430

9-Coinbase Global: 14 bin 548 adet

10-CleanSpark: 13 bin 11 adet

BİR ŞİRKETTEN SATIŞ AÇIKLAMASI

Bu arada ilk 10 listesinde yer almayan ancak 2 bin 264 adet ile en fazla BTC tutan 33’üncü şirket konumunda bulunan Sequans Communications, borçlarının bir kısmı için 970 adet BTC sattığını açıkladı. Buna karşılık şirket, Bitcoin’i “uzun vadeli değer” olarak görmeye devam ettiğini de duyurdu. İlk defa bir BTC hazine şirketinin satışa geçtiği görüldü ve bu gelişme piyasaları endişelendirdi.