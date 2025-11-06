Fiyatlar kritik seviyeye yöneldi! Altında ‘en uzun kapanma’ fiyatlaması

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında önceki 2 hafta gerçekleşen sert düşüşün ardında bu hafta daha yatay seyir dikkat çekiyor. Haftanın ilk 3 işlem gününde en düşük 3.928 doları test eden ons fiyatı, bugünkü ilk işlemlerde 3.980 dolara yöneldi ve yeninden psikolojik 4.000 dolar sınırına yaklaştı.

İç piyasada da spotta işlem gören 6 Kasım 2025 gram altın fiyatı, TSİ 06:00 itibarıyla 5.390 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 5.580 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.100 TL’den gerçekleşiyor.

ABD'DE EN UZUN KAPANMA

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında, ABD hükümetinin 36 gündür kapalı olması ve bu sürenin “ülke tarihindeki en uzun hükümet kapanması” olarak kayıtlara geçmesi, belirsizliği artırarak piyasalarda güvenli liman talebini canlı tutuyor.

ABD hükümetinin kapalı kalma durumunun ülke ekonomisine haftalık faturasının 30 milyar dolara kadar yükselebileceği belirtilirken; 4. çeyrekte ekonomik büyümenin de %2'ye kadar gerileyebileceği tahminleri öne çıkmaya başladı.

İSTİHDAM VERİLERİ POZİTİF

Bu arada ABD’de dün açıklanan özel sektör istihdam verisi, ekimde 25 bin kişilik beklentiye karşılık 42 bin artış kaydetti. Tahminlerden daha iyi gelen istihdam raporu, faiz indirimi beklentilerinin de yeniden sorgulanmasına sebep oldu ve altın fiyatlarında daha hızlı yükselişi frenledi.

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler, “Hükümetin kapanması, resmi istihdam verilerini geciktirdi. Ancak iyi gelen özel sektör istihdamı, FED’in faiz indiriminde acele etmeyebileceği görüşünü güçlendirdi. Ons altında kısa vadede 3.930 dolar seviyesi önemli bir destek vazifesi görüyor” görüşünü paylaşıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalması ons üzerinde jeopolitik risk algısını düşürürken; Çin'de ise altın perakendecileri için uzun süredir uygulanan vergi muafiyetinin kaldırılması, talep endişelerini öne çıkararak altın fiyatlarını baskılıyor.