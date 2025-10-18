Birce Akalay uyuşturucu testi sonucunu maçta öğrendi! Hemen kulise koştu

İstanbul'da 8 Ekim’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan 19 isimden 8'inde uyuşturucu, 4'ünde yeşil reçete ile temin edilen ilaç etken maddesine rastlandı.

Yapılan analizlerde Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saç örneklerinde kokain, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kan örneklerinde "THC-COOH" adlı uyuşturucu madde tespit edildi.

TEST SONUCUNU MAÇ SIRASINDA ÖĞRENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce ifadeye çağrılan ve kan örneği alınan Akalay’ın test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Oyuncu bu bilgiyi maçın ilk yarısını izlediği sırada aldı. Haberin yayılması üzerine devre arasında kulise geçtiği ve moralinin bozuk olduğu gözlendi.

AKALAY’DAN AÇIKLAMA: İTİRAZ EDECEĞİZ

Hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Akalay, sonuçların kullandığı ağrı kesici ve antidepresanlarla ilintili olduğunu öne sürdü. Yasaklı madde kullanmadığını belirten oyuncu “En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim. Sevgilerimle” dedi.