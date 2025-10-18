Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Birce Akalay uyuşturucu testi sonucunu maçta öğrendi! Hemen kulise koştu

Birce Akalay uyuşturucu testi sonucunu maçta öğrendi! Hemen kulise koştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Birce Akalay uyuşturucu testi sonucunu maçta öğrendi! Hemen kulise koştu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Birce Akalay, meme kanseri farkındalık etkinliği kapsamında Anadolu Efes - Panathinaikos maçının sembolik başlangıcını yaptı. Sahaya çıkarak pembe topla atış gerçekleştiren Akalay, erken teşhisin önemine dikkat çeken mesajlar verdi. Ancak etkinlik sırasında hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapılan uyuşturucu testinde sonucunun pozitif çıktığını öğrendi.

İstanbul'da 8 Ekim’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan 19 isimden 8'inde uyuşturucu, 4'ünde yeşil reçete ile temin edilen ilaç etken maddesine rastlandı. 

Yapılan analizlerde Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saç örneklerinde kokain, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kan örneklerinde "THC-COOH" adlı uyuşturucu madde tespit edildi.

TEST SONUCUNU MAÇ SIRASINDA ÖĞRENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce ifadeye çağrılan ve kan örneği alınan Akalay’ın test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Oyuncu bu bilgiyi maçın ilk yarısını izlediği sırada aldı. Haberin yayılması üzerine devre arasında kulise geçtiği ve moralinin bozuk olduğu gözlendi.

Birce Akalay uyuşturucu testi sonucunu maçta öğrendi! Hemen kulise koştu - 1. Resim

AKALAY’DAN AÇIKLAMA: İTİRAZ EDECEĞİZ

Hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Akalay, sonuçların kullandığı ağrı kesici ve antidepresanlarla ilintili olduğunu öne sürdü. Yasaklı madde kullanmadığını belirten oyuncu “En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim. Sevgilerimle” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

