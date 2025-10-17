Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin sonuçları çıktı! 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin sonuçları çıktı! 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi

Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kan ve saç örnekleri alınan ünlülerden Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'da uyuşturucu madde tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta birçok ünlü isme yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. Çok sayıda isim sabahın erken saatlerinde evlerinden alınarak, ifade ve kan verme işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan hakkında soruşturma başlatılan isimler şöyleydi:

İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray.

İfadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. 

8 ÜNLÜDE UYUŞTURUCU ÇIKTI!

Soruşturma kapsamında alınan örneklerin sonucu çıktı. 

Kan ve saç örnekleri alınan ünlülerden Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'da uyuşturucu madde tespit edildi.

 

 

 

