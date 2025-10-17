Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kanında uyuşturucu madde tespit edilmişti! Dilan Polat'tan gözyaşları içinde 'yeşil reçeteli ilaç' savunması

Kanında uyuşturucu madde tespit edilmişti! Dilan Polat'tan gözyaşları içinde 'yeşil reçeteli ilaç' savunması

Kaynak: Haber Merkezi
Uyuşturucu operasyonu kapsamında kan ve saç örnekleri alınan ünlü isimlerden 8'inin vücudunda uyuşturucu madde tespit edildi. Vücudunda uyuşturucu madde tespit edilen 8 isimden biri olan Dilan Polat, test sonuçlarına gözyaşları içinde itiraz etti. Polat "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteyle alınmış ilaçlarım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlerle uygulanan testler sonuçlandı. 

Kan ve saç örnekleri alınan ünlülerden 8 kişinin vücudunda uyuşturucu madde tespit edildi. Vücudunda uyuşturucu maddeye rastlanan isimlerden olan Dilan Polat, test sonuçlarına gözyaşları içinde tepki göstererek söz konusu test sonuçlarına tepki gösterdi. 

8 ÜNLÜDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Ümlü isimlerden 'Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Kanında uyuşturucu madde tespit edilmişti! Dilan Polat'tan gözyaşları içinde ilk açıklama - 1. Resim

DİLAN POLAT'TAN GÖZYAŞLARI İÇİNDE 'YEŞİL REÇETELİ İLAÇ' SAVUNMASI 

Vücudunda uyuşturucu madde tespit edilen isimlerden olan Dilan Polat, test sonuçlarına gözyaşları içinde tepki gösterdi. 

Polat "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteyle alınmış ilaçlarım" iddiasında bulundu. 

Kanında uyuşturucu madde tespit edilmişti! Dilan Polat'tan gözyaşları içinde ilk açıklama - 2. Resim

İlaçlarının ismini vermek istemediğini ifade eden Polat, kendisini "Saçım kesilirken defalarca söyledim 'bu ilaçları içiyorum' diye, doktor 'hayır o başka' dedi" sözleri ile savundu. 

