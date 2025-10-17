Kanında uyuşturucu madde tespit edilmişti! Dilan Polat'tan gözyaşları içinde 'yeşil reçeteli ilaç' savunması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlerle uygulanan testler sonuçlandı.

Kan ve saç örnekleri alınan ünlülerden 8 kişinin vücudunda uyuşturucu madde tespit edildi. Vücudunda uyuşturucu maddeye rastlanan isimlerden olan Dilan Polat, test sonuçlarına gözyaşları içinde tepki göstererek söz konusu test sonuçlarına tepki gösterdi.

8 ÜNLÜDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Ümlü isimlerden 'Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

DİLAN POLAT'TAN GÖZYAŞLARI İÇİNDE 'YEŞİL REÇETELİ İLAÇ' SAVUNMASI

Vücudunda uyuşturucu madde tespit edilen isimlerden olan Dilan Polat, test sonuçlarına gözyaşları içinde tepki gösterdi.

Polat "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteyle alınmış ilaçlarım" iddiasında bulundu.

İlaçlarının ismini vermek istemediğini ifade eden Polat, kendisini "Saçım kesilirken defalarca söyledim 'bu ilaçları içiyorum' diye, doktor 'hayır o başka' dedi" sözleri ile savundu.