Bursa'da barajlar '0'ı gördü, krizin perde arkası ortaya çıktı

Devlet Su İşleri’nin (DSİ) 2025 başında hazırladığı raporlarda, Bursa için yaklaşan kuraklık tehlikesine dikkat çektiği ve hem Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni hem de BUSKİ’yi yazılı olarak uyardığı iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre kurum, mevcut su kaynaklarının kentin ihtiyacını karşılamada yetersiz kalabileceğini belirterek Çınarcık Barajı İçmesuyu Projesi’nin bir an önce tamamlanması gerektiğini açıkça vurguladı.

VALİLİK DE UYARMIŞ

Ayrıca, Valilik başkanlığında yapılan toplantılarda DSİ uzmanlarının, suyun tasarruflu kullanılması ve alternatif kaynakların devreye alınması yönünde önerilerde bulunduğu belirtildi. Ancak, belediye yönetiminin gerekli adımları zamanında atmadığı ve bu nedenle barajlardaki su seviyesinin hızla kritik seviyelere düştüğü kaydedildi.

Bursa'nın içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılaması planlanan Çınarcık Barajı İçmesuyu Projesi'nin, DSİ tarafından hazırlanmasına rağmen ihalesi ve yapımının 2023 yılında BUSKİ tarafından üstlenildiği anlaşıldı. Projenin inşaat çalışmalarının halen sürdüğü bu nedenle, Çınarcık Barajı'nda bulunan 103 milyon metreküp suyun şehre verilemediği, mevcut sistemin ise günlük su ihtiyacını karşılayamadığı ifade edildi.

Sürecin uzaması üzerine DSİ'nin, acil önlem olarak Çınarcık Barajı'ndan "By-Pass Hattı" aracılığıyla su verilmesine onay verdiği öğrenildi.

Ancak bu hattın kapasitesinin günde 100 bin metreküple sınırlı olması nedeniyle, Bursa'nın günlük 470 bin metreküplük içme suyu ihtiyacının karşılanamadığı belirtildi.

Bu durumun, kesintilerin kaçınılmaz hale gelmesine neden olduğu ifade edildi.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği su ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesinin büyükşehir belediyelerinin görevi alanında bulunuyor. Buna rağmen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne DSİ gerekli teknik desteği sağladı, tüm uyarılarını yaptı. Ancak belediyenin gerekli önlemleri zamanında almadığı öne sürüldü.

"CHP YÖNETİCİLİĞİNİN ÖZETİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da konuyla ilgili sosyal medyasından büyükşehir yönetimine tepki gösterdi:

“Velhasıl Bursa sudan ibarettir…”

Evliya Çelebi yüzyıllar önce böyle söylemişti.

Bugünse CHP’li Büyükşehir belediye yönetimi sayesinde, Bursa susuzluktan ibaret hale geldi.

Uludağ’ın bereketiyle övünen şehirde Çınarcık Barajı suyla doluyken musluklar akmıyor, Bursa halkı susuz.

Sorunun kaynağı tek başına kuraklık değil; beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık.

Siyaset ve hamaset uğruna Yeşil Bursa’yı susuz bıraktılar.

Bir Bursalı olarak herkesin bilmesini istiyorum.

Bursa susuz değil, bu şehrin susuzluğu, CHP belediyeciliğin özeti ve Bursa’ya yansımasıdır"