Bakımevinde şiddet devlet takibinde! Merkezî izleme sistemi geliyor
Bakımevlerindeki yaşlı, çocuk ve özel ihtiyaçlı bireylere yönelik uygulanan kötü muameleler kameraya alınacak. Bu kayıtlar, kurulacak merkezî izleme sisteminden kontrol edilecek.
Haber Merkezi ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal hizmet kurumlarında kalan yaşlı, çocuk ve özel ihtiyaçlı bireylere yönelik kötü muamelelerin önüne geçmek için yeni bir sistemi devreye alacak. Bu doğrultuda bakanlığa bağlı tüm sosyal hizmet kuruluşlarında bulunan kamera sistemlerince yapılan kayıtlar, eş zamanlı olarak yeni kurulacak merkezî izleme sistemine aktarılacak.
Bakanlık tarafından hazırlanan taslak ile tüm sosyal hizmet kuruluşlarında bulunan yazılım destekli kamera sistemlerince yapılan yerel kayıtların eş zamanlı olarak aktarıldığı, kesintisiz çalışan, veri toplama, analiz, denetim ve disiplin süreçlerinde kullanılmak üzere merkezî izleme sistemi kurulması öngörülüyor. Yeni sistem, yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında hizmet kalitesini artırmak, güvenliği sağlamak, acil durumlara hızlı müdahale etmek ve kuruluşta kalanların bakım süreçlerini iyileştirmeyi amaçlıyor.
Düzenlemenin gerekçesinde, “Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında sunulan hizmetlerin niteliği, bireylerin ve kuruluşların güvenliğinin sağlanması, bireylerin iyi olma hâli ve topluma kazandırılmaları, hizmet kalitesinin artırılması, acil durumlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla teknolojik çözümlerden yararlanılması elzem hâle geldiğinden yazılım destekli kamera sistemleri kurulması hedeflenmektedir. Yazılım destekli kamera sistemleri, özel ihtiyaçlı bireylere yönelik müdahalelerin zamanında yapılması, kuruluşlarda sunulan sosyal hizmetin kalitesinin artması sağlanacaktır” denildi.