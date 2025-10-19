GM’den 5G’ye yerli destek

ÖMER TEMÜR - General Mobile’ın 5G mobil hotspot ve Wi-Fi 6 Home Gateway ürünleri Hindistan, İtalya ve Avrupa genelinde önemli bir hacme ulaşmış durumda. Hindistan’da 2 yılda 9 milyon adetlik satış hedefiyle 7 milyon ürün teslimatı gerçekleştiren firma, son olarak Avrupa’da İtalya merkezli operatörlerle yaptığı iş birlikleriyle Wi-Fi 7 destekli 5G modem anlaşmasını hayata geçirdi. General Mobile ayrıca 4,2 milyonluk üretim kapasitesiyle 5G uyumlu akıllı telefon ve modem üretiyor.

5G ürünlerini erişebilir fiyatlarla geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini belirten General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, “Biz 5G geniş bant ve sabit geniş bant teknolojisini uzun yıllardır üretiyor ve dünyaya ihraç ediyorduk; artık ülkemize de sunacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Biz General Mobile olarak bu dönüşümün sadece bir parçası değil, öncüsü olmak istiyoruz. Globalde edindiğimiz deneyimi şimdi Türkiye’ye taşıyarak; yerli üretim ve yüksek teknoloji üçgeninde 5G erişimini herkes için mümkün kılmayı hedefliyoruz. 2026 itibarıyla 5G’li ürün portföyümüzü genişleterek Türkiye’yi bölgesel bir teknoloji merkezi haline getirmek istiyoruz” dedi.

Cihaner, 5G alanındaki gelecek hedeflerine dair ise, “2026 yılı hedeflerimiz kapsamında Türkiye’de 5G geniş bant modem ürünleri ile 5G işlemcili 3 yeni akıllı telefonu kullanıcılarla buluşturacağız. Aynı zamanda Hindistan pazarındaki büyümemizi sürdürmeyi ve Avrupa’da 1 milyon adetlik 5G modem satışı yapmayı planlıyoruz. ABD pazarında ise premium segmentte ilk lansmanımızı gerçekleştirerek global ölçekte 5G geniş bant segmentindeki satış hacmimizi de iki katına çıkaracağız” diye konuştu.