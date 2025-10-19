Konutta satışların 3’te 2’si ikinci elden! Üretim alarm veriyor, işsizlik ve deprem riski kapıda

NECMİ ÇİÇEKÇİ - 2025 itibarıyla Türkiye konut piyasasında satışlar güçlü seyrini sürdürse de, üretim alarm veriyor. Talep artarken yeni konut arzının yetersiz kalması, piyasada fiyatların kontrolsüz yükselmesine sebep oluyor. Ev sahipliği oranı hızla düşüyor. Sektör temsilcileri “bugün satılan konutların çoğu geçmişte üretilen stoklardan geliyor” uyarısında bulunarak, ekonomik kalkınma için üretim desteklenmeden büyümenin sürdürülemeyeceğini ifade ediyor. Konut sektörü, 260 alt meslek dalını besleyerek Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olmaya devam ediyor; ancak bu lokomotifin raydan çıkmaması için üretim çarklarının yeniden hızlanması şart. Bunun için de sektöre destek verilmesi önem arz ediyor.

SEKTÖR DESTEK BEKLİYOR

Sektörün sürdürülebilir büyümesi için öncelikle müteahhitlerin düşük faizli kredi ve teşvik programlarıyla desteklenmesi gerekiyor. Arsa maliyetlerini azaltacak planlama ve kamulaştırma politikalarının hayata geçirilmesi, üretim maliyetlerini düşürmede kilit rol oynuyor. Bununla birlikte ruhsat ve izin süreçlerinin dijitalleştirilerek hızlandırılması, yatırımcıların önündeki bürokratik engelleri ortadan kaldırabilir. İnşaat malzemelerinde yerli üretim kapasitesinin artırılması ve rekabetin teşvik edilmesiyle maliyet baskısının hafiflemesi beklenirken, kamu ile özel sektörün iş birliği içinde geniş kapsamlı sosyal konut projeleri yürütmesi hem barınma sorununu hafifletecek hem de ekonomik canlılığı yeniden canlandıracaktır.

SATIŞLARIN 3’TE 2’Sİ İKİNCİ ELDEN

TÜİK verilerine göre eylül 2025’te konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 150 bin 657 adede ulaştı. Bu rakam yılın en yüksek konut satış düzeyini ifade ediyor. Ancak satışların niteliğine bakıldığında tablo o kadar da parlak değil. Çünkü satışların önemli bir kısmını ikinci el konutlar oluşturuyor. Eylül ayında 47 bin 117 adet sıfır konut satılırken, kalan 103 bin 540 adet satış ikinci el konutlardan geldi. Yani her üç konuttan ikisi sıfır olmayan konutlardan oluştu. Uzmanlara göre bu durum, inşaat sektöründe yeni proje üretiminin yetersiz kaldığını ve üretimin satış temposuna yetişemediğini gösteriyor.