TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor?
TOKİ, İstanbul, Sosyal Konut, Kira, Konut Talebi, E-Devlet, Haber
Haberler / Türkiye Gazetesi

Hükümet, İstanbul'da fahiş kira artışlarını durdurmak adına düğmeye bastı. TOKİ tarafından İstanbul’da kira yükünü hafifletecek ‘Kiralık Sosyal Konut Projesi’ hayata geçiriliyor. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor?

İstanbulluların yıllardır çözüme kavuşmayan çilesi fahiş kira artışlarına hükümet dur diyecek. İstanbul'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek "Kiralık Sosyal Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek konutlar, piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek. Konutlardan, belirlenen şartlara uygun vatandaşlar yararlanabilecek. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor? - 1. Resim

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT İÇİN DÜĞMEYE BASTI

TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projeyle İstanbul'un konut talebine cevap verilecek. Kampanya kapsamında inşa edilecek kiralık sosyal konutlarla vatandaşların üzerindeki kira yükü hafifletilecek.

500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul’da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için de kontenjan ayrılacak.

Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor? - 2. Resim

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları henüz başlamadı. Başvurular e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, başvuru tarihlerinin projenin tanıtım ve lansman programında resmen duyurulacağını açıkladı.

Öte yandan, başvuruların 2025 sonu itibarıyla başlaması öngörülüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

